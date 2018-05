Những điều mẹ bầu cần biết khi thai kỳ

Chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt của người mẹ trong thai kỳ là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của bào thai, tạo sữa trong thời kỳ cho con bú và sự lớn lên của trẻ sau khi sinh. Chị em nên lưu ý những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ dưới đây:

Dinh dưỡng thai kỳ

Axit folic, canxi, sắt và omega 3 là những dưỡng chất không thể thiếu để duy trì một thai kỳ khỏe mạnh và thông minh. Nhưng không phải hàm lượng nào cũng là phù hợp, nếu dùng thiếu hay thừa các chất này đều gây ảnh hưởng xấu cho mẹ, thai nhi.

Axit folic hay còn gọi là vitamin B9 rất cần thiết để bé chống lại các vấn đề liên quan đến não, tủy sống như bệnh khuyết tật ống thần kinh. Thiếu chất này gây thiếu máu nguyên hồng cầu ở trẻ, dẫn đến nguy cơ sảy thai cao, sinh non, dễ mắc chứng rồi loạn tâm thần sau sinh, suy dinh dưỡng bào thai. Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ khuyến cáo nên bổ sung 400mcg axit folic hàng ngày.

Omega 3 (còn gọi acid béo thiết yếu) tham gia vào cấu tạo não bộ và mắt, đảm bảo cho sự phát triển tối ưu của não bộ cũng như khả năng nhìn của bé. Chất này còn giúp giảm nguy cơ sinh non giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, sản giật và trầm cảm sau khi sinh. Mỗi ngày mẹ bầu cần 200mg hàm lượng DHA, EPA - 2 axit béo Omega 3 thiết yếu (tỷ lệ 4 DHA trên 1 EPA mới đạt chuẩn). Mẹ bầu nên lựa chọn sản phẩm phải đảm bảo hàm lượng này.

Tỷ lệ 4 DHA trên một EPA là công thức lý tưởng để bổ sung cho phụ nữ có thai, cho con bú.

Canxi tham gia quá trình hình thành xương, sụn của trẻ. Phụ nữ khi mang thai cần 1.000-1.200mg mỗi ngày (tương đương với một cốc sữa ít béo). Bà bầu nên cung cấp thêm vitamin D3 hàm lượng 100IU một ngày giúp hấp thu canxi từ ruột vào trong máu và từ máu vào trong xương tốt nhất.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu nên bổ sung ít nhất 27mg sắt mỗi ngày nhưng không vượt quá 45mg. Dư thừa sắt có thể khiến tình trạng táo bón khi mang thai trở nên trầm trọng hơn hoặc gây nôn ói, tiêu chảy. Việc ăn uống hàng ngày sẽ không đảm bảo đủ chất nên mẹ bầu nên sử dụng thêm các thuốc bổ sung.

Tránh viêm lợi, sâu răng

Bị viêm lợi, viêm nha chu khi mang thai khiến nồng độ vi khuẩn gây bệnh là P.gingivalis tăng cao. Chúng có thể sẽ theo máu xâm lấn, phá hủy màng nhau thai, đồng thời kích thích sản xuất các chất làm co thắt tử cung. Điều này khiến em bé phải sinh sớm trước tuổi (37 tuần) hoặc nhẹ cân (2.500gram), đẩy mẹ đến nguy cơ tiền sản giật.

Bị sâu răng khi mang thai, thông qua đường máu người mẹ gián tiếp di truyền vi khuẩn sâu răng sang cho thai nhi. Vì từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6 trong bụng mẹ, răng của em bé bắt đầu phát triển ở dưới nướu. Bị tấn công bởi vi khuẩn sâu răng sớm, khi sinh ra, trẻ dễ đối mặt với tình trạng sâu nhiều răng. Tình trạng này có thể làm bé bị mọc răng chậm, không theo hàng lối, nói ngọng, lâu dài ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao cùng chỉ số thông minh. Để tránh những hậu quả xấu trên, cần giảm nồng độ vi khuẩn S.mutans gây sâu răng và vi khuẩn P.Gingivalis viêm lợi xuống mức thấp nhất. Hiện nay, đã có một số sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho mẹ bầu để tác dụng đặc hiệu lên vi khuẩn có hại trong khoang miệng như viên ngậm có chứa thành phần kháng thể IgY, tên khoa học là Ovalgen DC và Ovalgen PG của Nhật. Chúng an toàn vì kháng thể IgY đươc chiết xuất từ lòng đỏ trừng gà, sẽ tấn công tiêu diệt trực tiếp cả 2 loại vi khuẩn gây sâu răng và viêm lợi. Sản phẩm đảm bảo tính an toàn cho cả mẹ và con, chỉ tác dụng ở khoang miệng, không ngấm vào máu, không để lại tác dụng phụ và gây đề kháng thuốc.

Ngăn ngừa an toàn bệnh truyền nhiễm cúm

Khi có thai, sức khỏe của người phụ nữ thường giảm sút. Hệ thống miễn dịch kém vì thế rất dễ bị lây nhiễm bệnh và chịu ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Một trong những bệnh truyền nhiễm thai phụ hay mắc phải là cúm. Khi mắc cúm, phụ nữ mang thai cũng thường bị nặng hơn, tăng nguy cơ biến chứng như viêm phổi...

Nếu bị nặng trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thai nhi có thể bị các dị tật bẩm sinh như bị down, sứt mũi, hở hàm ếch, tim bệnh sinh, não tụ huyết... Thai phụ bị bệnh này nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể bị sẩy thai, thai chết lưu, đẻ non... Mẹ bầu có thể lựa chọn một số sản phẩm giúp phòng ngừa được nhiều chủng cúm (cúm gia cầm H1N1, H3N2, H5N1, cúm B) an toàn như viên ngậm làm từ kháng thể IgY nhưng có tác dụng đặc hiệu.

Mai Thương