Những món cấm kỵ kết hợp với nhau

Gan lợn với giá đỗ

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết gan động vật nói chung và gan lợn nói riêng không nên xào nấu lẫn với những loại rau quả củ giàu vitamin C như giá đỗ. Nguyên nhân là vitamin C kết hợp với các vi lượng như đồng, sắt thì dễ bị oxy hóa phân giải. Trong khi đó, gan lợn có hàm lượng đồng và sắt rất cao (mỗi 100 g gan lợn có chứa 2,5 mg đồng và 25 mg sắt). Khi xào lẫn, vitamin C bị oxy hóa biến giá thành chất bã, gần như không còn dinh dưỡng.

Thịt chó nước chè

Thịt chó tính cam ôn nhiệt, nhiều protein, trong khi nước chè có tính chát. Hai thứ này kết hợp với nhau sẽ sinh táo bón, phân khô, có hại cho đường ruột, thậm chí còn gây ung thư.

Nhân sâm và hải sản

Theo y học cổ truyền, củ cải và đồ biển đại hạ khí, còn nhân sâm đại bổ khí, hai thứ triệt tiêu lẫn nhau, gây hại cho người sử dụng. Dù là sắc hay hấp cách thủy cũng không được dùng đồ kim loại để nấu nhân sâm. Ngoài ra, sau khi dùng nhân sâm cũng không được uống trà vì nó sẽ làm mất tác dụng của nhân sâm.

Sữa đậu nành và trứng gà

Ảnh: Health

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Mộc Lan cho biết, buổi sáng mọi người thường có thói quen ăn trứng kết hợp với uống sữa đậu nành. Thực tế, protein trong trứng sẽ kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành, gây cản trở quá trình phân hủy và hấp thụ protein trong cơ thể, các chất dinh dưỡng khác cũng khó được tiêu hóa.

Mật ong và sữa đậu nành

Trong mật ong có đường còn trong sữa đậu nành có thạch cao. Nếu hai thành phần này kết hợp với nhau sẽ gây hiện tượng vón cục và đông cứng trong dạ dày, gây khó thở, và hôn mê. Đặc biệt những người bị bệnh tim ăn mật ong với sữa đậu nành sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngoài ra, kết hợp mật ong nguyên chất với sữa đậu nành khi chế biến thức ăn dễ gây tiêu chảy. Khi ấy khoáng chất cũng như protein thực vật và axit hữu cơ có trong đậu nành kết hợp với enzym trong mật ong dẫn đến phản ứng sinh hóa, bất lợi cho sức khỏe.

Thúy Quỳnh