Những thực phẩm giúp cơ thể bớt mệt mỏi

Cơ thể mệt mỏi không chỉ giảm hiệu quả công việc, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần. Nếu cảm thấy tâm trạng hoặc thể chất bắt đầu xuống dốc, bạn nên bổ sung những loại thực phẩm giàu vitamin nhóm B và C.

Các thực phẩm giàu vitamin C.

Với dân văn phòng, vitamin C giúp tái tạo năng lượng lao động hiệu quả và chống lại nhiều vấn đề khác như mất nước, giảm đề kháng, lão hóa, khô da…

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi - Trưởng bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM), người trưởng thành cần khoảng 70-100mg vitamin C mỗi ngày. Người làm công việc căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá (hút chủ động hoặc hít khói thụ động) có nhu cầu cao hơn, từ 150mg đến 180mg.

Vitamin C có nhiều trong trái cây. Ổi có hàm lượng vitamin C cao gấp 4 lần cam. Sơ ri cũng là loại quả giải nhiệt mùa hè và cung cấp nhiều vitamin C. Vì thế, đĩa trái cây bữa chiều hoặc tráng miệng của dân công sở nên có các loại quả này. Không chỉ cung cấp chất xơ, rau lá và rau củ (rau muống, ớt chuông, cải xoắn, giá đỗ, rau ngót…) còn chứa nguồn vitamin C dồi dào cho cơ thể.

Các thực phẩm giàu vitamin B.

Vitamin nhóm B là các chất xúc tác quan trọng, giúp chuyển hoá chất bột đường thành năng lượng cung cấp cho cơ thể, cần thiết cho hệ thần kinh và hệ tim mạch. Thiếu vitamin B có thể dẫn đến các bệnh lý tim mạch, phù tay chân, suy nhược cơ thể, tổn thương da và tóc…

Bác sĩ Đào Thị Yến Phi cho biết, mặc dù có vai trò quan trọng, song các loại vitamin B dự trữ trong cơ thể rất ít, chỉ đủ dùng trong vài ngày. Vì vậy, dân văn phòng nên chú ý bổ sung vitamin B mỗi ngày từ thực phẩm.

- Vitamin B1: Bổ sung đầy đủ vitamin B1 giúp các nhóm cơ hoạt động nhịp nhàng, tay chân cử động linh hoạt, chống lại bệnh phù hoặc tê, giúp cân bằng hệ thần kinh, giữ tinh thần ổn định. Vitamin B1 có nhiều trong thịt lợn, lòng đỏ trứng, ngũ cốc ăn cả vỏ…

- Vitamin B2: Loại vitamin này giúp ngăn ngừa nhiều bệnh viêm nhiễm, hạn chế đau đầu và các bệnh về mắt thường gặp ở dân văn phòng. Nhu cầu ở nữ giới là 1,1mg, tăng cao hơn trong thời kỳ mang thai và cho con bú; còn ở nam giới là 1,3 mg mỗi ngày. Vitamin B2 có nhiều trong ngũ cốc, đậu, hạt, thịt, chuối, táo, sữa, trứng và các loại rau màu xanh thẫm.

- Vitamin B5: Bổ sung vitamin B5 giúp tái tạo da, tóc và đảm bảo các chức năng của hệ thần kinh trung ương phát triển ổn định. Thiếu hụt loại vitamin này có thể làm giảm hiệu quả công việc do đau nhức đầu, chóng mặt, các cơ suy yếu. Vitamin B5 có trong nấm, trứng, hạt điều, thịt gà, bò…

- Vitamin B6: Thể trạng mệt mỏi, kiệt sức, da khô, đau đầu, giảm thính lực… có thể là dấu hiệu cảnh báo thiếu vitamin B6. Chất này giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như thiếu máu, ung thư… Chuối và các loại rau tươi là nguồn vitamin B6 dồi dào. Tuy nhiên, nếu nấu chín có thể làm mất đến 80% hàm lượng B6.

- Vitamin B9: Vi chất này còn được gọi là axit folic, có nhiều trong các loại rau xanh đậm như diếp, súp lơ, bó xôi, ngũ cốc, măng tây, trứng, cá, gan động vật. Axit folic tham gia vào nhiều hoạt động của hệ thần kinh và có vai trò quan trọng trong quá trình tạo tế bào hồng cầu. Bổ sung đầy đủ B9 sẽ giúp tinh thần tỉnh táo và hoạt động trí não hiệu quả.

An San