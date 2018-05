Những ưu điểm của sữa dê với trẻ nhỏ

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi – Viện phó Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, sữa dê có kích thước phân tử đạm nhỏ, chất béo cũng dễ dàng phân tách, tạo điều kiện cho cơ thể tiêu hóa và hấp thu thuận lợi.

Sữa dê có thể dùng cho trẻ dị ứng đạm sữa bò. Nếu sữa bò chứa tới 33,7% αs1-Casein gây ra tình trạng di ứng, thì sữa dê chỉ có 3,9%.

Bên cạnh đó, sữa dê còn có tốc độ và mức độ hấp thu dinh dưỡng cao. Trẻ uống thường xuyên cải thiện tốt về cân nặng, tầm vóc, khoáng hóa xương, mật độ xương nhờ có thành phần giàu vitamin A và canxi.

Với nhiều ưu điểm, sữa dê được không ít bà mẹ chọn dùng cho con. Chị Hoàng Vân Anh (36 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Hồi mới sang Nga sinh sống, mình thấy ngạc nhiên khi nhiều bà mẹ ở đây cho con uống sữa dê nhiều hơn bò. Tìm hiểu ra mới biết loại sữa này có nhiều ưu điểm. Giờ cả hai bé nhà mình đều uống sữa dê, trộm vía các cháu khỏe mạnh, thông minh và phát triển tốt".

Trẻ uống sữa dê cải thiện tốt về cân nặng, tầm vóc, khoáng hóa xương, mật độ xương... Ảnh: Istockphoto

Mát lành và không gây táo bón cho trẻ là một trong những lý do khác khiến các bà mẹ ưa chuộng sữa dê. Chị Trần Thị Ly (29 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Bông nhà mình táo bón trường kỳ, có lúc 2-3 ngày mới ngồi bô một lần. Nhiều khi mối quan tâm của cả nhà chỉ xoay quanh việc bé đã đi tiêu được hay chưa. Bố mẹ xót con, ông bà xót cháu. Chỉ đến khi đổi sang sữa dê thì tình trạng mới cải thiện".

Theo Mag For Women, sữa dê chứa 35% axit béo nhiều hơn so với 17% trong sữa bò, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra, còn có khả năng tăng chuyển hóa sắt và đồng. Từ ngày uống sữa dê, chiều cao và cân nặng của Bông cũng tăng đáng kể. Trước đây bé ăn ngon ngủ ngoan, nhưng vẫn thấp bé hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Bác sĩ nói Bông hấp thu kém nên cần chế độ ăn giàu dưỡng chất, sữa dễ tiêu hóa.

Đối với nhiều phụ huynh, sữa dê vẫn là thức uống lạ lẫm và không biết tìm mua sản phẩm chất lượng ở đâu. Bác sĩ Tường Vi tư vấn, nên chọn sản phẩm có nguồn nguyên liệu đảm bảo, bổ sung thêm hệ chất xơ kép FOS/Inulin giúp phòng chống táo bón, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch ruột. Nhờ vậy, trẻ khỏe mạnh, đề kháng với bệnh tật tốt và phát triển toàn diện.

An San