Sàng lọc suy dinh dưỡng miễn phí tại TP HCM

Chương trình sàng lọc suy dinh dưỡng sớm được Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phối hợp với Công ty Abbott thực hiện từ tháng 8/2016 đến tháng 9/2017.

Sau khảo sát, các bác sĩ khoa dinh dưỡng sẽ đưa ra đánh giá và tư vấn chế độ ăn uống hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh. Người bệnh đến khám và điều trị các chuyên khoa sẽ được đo chỉ số cơ thể (BMI) để xác định tình trạng dinh dưỡng. Dựa trên kết quả đó, mỗi tháng một lần, bệnh viện tổ chức các buổi khám và tư vấn miễn phí về chế độ ăn phù hợp cho người suy dinh dưỡng. Chương trình cũng mở rộng đối tượng tham gia là thân nhân và những người quan tâm đến vấn đề này trong cộng đồng.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và Công ty Abbott ký biên bản triển khai chương trình sàng lọc suy dinh dưỡng sớm ngày 8/8.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), suy dinh dưỡng là tình trạng thiếu hụt dưỡng chất và năng lượng cung cấp so với nhu cầu cơ thể. Trên thế giới, tỷ lệ suy dinh dưỡng trong bệnh viện ở mức 20-50%. Tại Việt Nam, các nghiên cứu trong khoảng 10 năm nay gần đây cho con số cao hơn, khoảng 30-60%.

Suy dinh dưỡng có thể là hậu quả của sự thiếu hụt trong chế độ ăn, tăng nhu cầu do tình trạng bệnh, do biến chứng của bệnh nền (như hấp thu kém, mất chất dinh dưỡng quá mức) hoặc các nguyên nhân này phối hợp với nhau. Suy dinh dưỡng gặp ở người bệnh nằm viện thường là sự kết hợp của tình trạng suy mòn (do bệnh tật) và dinh dưỡng kém (hấp thu không đầy đủ chất dinh dưỡng)

Để điều trị cần xác định đúng tình trạng hoặc nguy cơ suy dinh dưỡng. Có nhiều công cụ tầm soát và đánh giá, phổ biến là đánh giá tổng thể chủ quan (SGA), tầm soát nguy cơ dinh dưỡng 2002 (NRS-2002), tầm soát suy dinh dưỡng (MST), tầm soát suy dinh dưỡng phổ quát (MUST)... Tuy nhiên, vấn đề này thường bị các cơ sở chăm sóc y tế bỏ sót.

Đăng ký tham dự chương trình sàng lọc dinh dưỡng qua số điện thoại 08 3952 5594.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Vĩnh Niên - Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài sẽ làm tổn thương hoạt động chuyển hoá của tế bào, hao hụt sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần người bệnh. Cơ thể đáp ứng kém với nhiễm khuẩn, tăng nguy cơ loét do tì đè, chậm lành vết thương, giảm hấp thu dinh dưỡng ở ruột, thay đổi thân nhiệt và tổn thương chức năng thận. Suy dinh dưỡng cũng làm mất khối cơ và khối mỡ, giảm cơ hô hấp, chức năng tim, teo nội tạng. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, chán chường, dẫn đến chán ăn, phục hồi chậm.

Suy dinh dưỡng lúc nhập viện hoặc trong quá trình nằm viện có thể kéo dài thời gian nằm viện đến 4-5 ngày, tăng chi phí y tế. Người bệnh suy dinh dưỡng cũng dễ gặp biến chứng hơn người được nuôi dưỡng tốt, từ đó làm tăng nguy cơ tử vong.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết: “Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 7.000 người đến khám và điều trị ngoại trú, khoảng 700 người điều trị nội trú. Chương trình sàng lọc sẽ cung cấp bức tranh toàn cảnh về mức độ suy dinh dưỡng của người bệnh, qua đó, việc phát hiện và điều trị suy dinh dưỡng được các thầy thuốc lâm sàng chú ý hơn bên cạnh điều trị bệnh chính. Dựa trên các thông tin này, bệnh viện có thể đưa ra các chiến lược, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh”.

An San