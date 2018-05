Sầu riêng tốt cho sức khỏe như thế nào

Được mệnh danh là "vua trái cây", dù mùi hương của sầu riêng có thể khiến nhiều người không thích song nó lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo Medindia.

Kiểm soát lượng cholesterol

Thí nghiệm trên chuột cho thấy sầu riêng có tác dụng hạn chế lượng cholesterol xấu. Các nhà khoa học tin rằng chất chống oxy hóa cùng nhiều thành phần khác là nguyên nhân khiến sầu riêng tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa lipid.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Sầu riêng giàu polyphenol, flavonoid, carotenoid cùng lưu huỳnh giúp tế bào thư giãn, kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Một số quan niệm cho rằng ăn sầu riêng là điều cấm kỵ khi mang thai. Trên thực tế, bà bầu không mắc chứng tiểu đường trong thai kỳ có thể ăn một lượng vừa phải sầu riêng. Loại quả này chứa nhiều hợp chất chống vi khuẩn, ngăn ngừa nhiễm nấm. Bên cạnh đó, nó cung cấp các dưỡng chất như folate và vitamin B6, cần thiết cho sự phát triển thể chất và trí tuệ của thai nhi.

Lý tưởng để tăng cân

Sầu riêng chứa nhiều chất béo, carbohydrate và đường nên phù hợp cho người gầy muốn tăng cân.

Phòng tránh bệnh hoại huyết

Hoại huyết không phải là bệnh phổ biến ở các quốc gia giàu có nhưng đối với nhóm nước đang phát triển, nó vẫn là một vấn đề cần quan tâm. Căn bệnh này phát sinh do thiếu vitamin C trầm trọng và có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị. Sầu riêng sẽ bảo vệ bạn khỏi hoại huyết bởi 100 g sầu riêng là đủ để cung cấp 1/4 lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày.

