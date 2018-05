Sử dụng sữa thế nào cho đúng

Các thông tin khoa học về sữa được Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Bạch Mai - Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ tại sự kiện Ngày Sữa thế giới 1/6. Chương trình do Hiệp hội Sữa Việt Nam và Vinamilk tổ chức tại Hà Nội song hành cùng 250 địa điểm khác trên toàn cầu.

Uống sữa hàng ngày

Phó giáo sư Bạch Mai cho biết, sữa và chế phẩm từ sữa là một trong 8 nhóm thực phẩm hàng ngày. Chúng chứa đầy đủ 4 nhóm chất cần thiết cho cơ thể: đạm, béo, bột đường (đường lactose), vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi.

100g sữa tươi cung cấp 120mg canxi, gấp 2,4 lần thịt (50mg). Thậm chí, 100g phô mai chứa 720mg canxi, cao hơn 24 lần. Hàm lượng canxi trong sữa và chế phẩm từ sữa chỉ thua cua đồng (5.040mg), cá dầu (527mg), tôm tép nhỏ (910mg) nếu ăn hết cả vỏ, mai, yếm, xương. Viện Dinh dưỡng cũng khuyến nghị nên bổ sung 3 loại: sữa, sữa chua và phô mai vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, sữa chưa được coi là thực phẩm thiết yếu trong khẩu phần ăn hàng ngày của người Việt. Nhiều cha mẹ cho rằng, sữa ít chất hơn thịt cá, uống sữa không thể no, không cung cấp đủ năng lượng vui chơi và học tập...

Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội bày tỏ mong muốn nhiều trẻ em được uống sữa hơn để cải thiện tầm vóc và sức khỏe.

Uống lượng phù hợp

Một người trưởng thành cần 1.100mg canxi mỗi ngày để giúp xương và răng vững chắc; đảm bảo chức năng thần kinh, đông máu, co cơ, tế bào. Song Phó giáo sư Bạch Mai dẫn nghiên cứu suốt 25 năm (1985-2010) cho thấy, khẩu phần ăn hàng ngày của người Việt chỉ cung cấp được 500mg canxi, đáp ứng một nửa nhu cầu.

Theo Phó giáo sư Bạch Mai, chế độ ăn thiếu canxi chính là một lý do khiến chiều cao trung bình của người Việt thuộc nhóm thấp lùn nhất châu Á, kém 8cm so với Nhật Bản, 7cm so với Trung Quốc. Chế độ dinh dưỡng canxi hợp lý suốt cả cuộc đời sẽ làm cho quá trình cốt hóa xương hoàn thiện hơn.

Tại sự kiện, bác sĩ Hồ Thị Nam Huế - Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk cũng nhận được nhiều câu hỏi tư vấn của các bậc phụ huynh. Phần lớn quan tâm đến sữa cho con, song hiếm có ông bà, cha mẹ nào chịu uống chúng mỗi ngày. Bác sĩ Huế khuyên, trẻ trên 2 tuổi nên uống 500-600ml sữa mỗi ngày. Người trưởng thành đến khi già cũng cần uống 1-2 ly (200ml) mỗi ngày.

Uống sữa đúng lúc

Theo Phó giáo sư Bạch Mai, nhiều người lâu ngày mới uống sữa dễ đầy bụng, khó tiêu là do bất dung nạp lactose tạm thời. Tuy nhiên, không nên thấy đau bụng mà ngưng uống. Bà nhấn mạnh, sữa mẹ cũng chứa đường lactose. Vì vậy, bất cứ ai từng bú sữa mẹ đều có thể uống sữa bò.

Cách đơn giản để giảm triệu chứng khó chịu là uống sữa trong bữa ăn như người phương Tây, uống khi bụng no. Người tiểu đường có thể uống sữa không chứa lactose để ngăn sinh insulin. Sữa chua và phô mai ủ men lâu là những thực phẩm dễ tiêu hóa vì đường lactose đã phân hủy trong quá trình chế biến.

