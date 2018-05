Sữa gián có thể trở thành siêu thực phẩm trong tương lai

6 siêu thực phẩm giúp giảm cân / Những siêu thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ

Sữa gián được kỳ vọng trở thành siêu thực phẩm trong tương lai. Ảnh: Health Sina.

Theo Health Sina, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy gián là đập chết nó. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây phát hiện loài côn trùng bị con người xua đuổi này có thể trở thành nguồn cung cấp siêu thực phẩm trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu của Viện Sinh học tế bào gốc và Y học tái tạo Ấn Độ (Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine) phát hiện ra rằng, “sữa” được sản xuất từ loài gián Diploptera Punctata có thành phần dinh dưỡng cao hơn rất nhiều so với sữa bò. Nó được kỳ vọng sẽ cung cấp cho con người nguồn calo và dinh dưỡng dồi dào hơn bất kỳ thực phẩm nào khác.

Diploptera là loài gián duy nhất có thể đẻ con. Con cái tiết ra một loại chất kết tinh protein, tức “sữa gián” để nuôi các ấu trùng gián. Nghiên cứu cho thấy kết tinh này chứa protein, các axit amin thiết yếu, chất béo và đường với nguồn năng lượng gấp bốn lần sữa bình thường. Sữa kết tinh này có thể giải phóng năng lượng chậm rãi trong thời gian dài nên rất có lợi trong việc dự trữ năng lượng cho cơ thể.

Các chuyên gia cho rằng sữa gián trong tương lai có thể dùng để bổ sung protein. Tuy nhiên sản lượng sữa gián thực tế quá thấp nên nhiều nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch sản xuất loại sữa này trong phòng thí nghiệm.

Trần Ngoan