Sữa tươi thế nào được gọi là thuần tự nhiên

Nếu bò bị giam hãm trong chuồng trại hay có sự tác động của con người như sử dụng hoóc môn tăng trưởng, kháng sinh, vỗ béo bằng thức ăn công nghiệp sẽ dẫn đến việc nguồn sữa thu không còn thuần tự nhiên và kém chất lượng. Sản phẩm thậm chí không an toàn cho sức khỏe người dùng. Ngoài ra, bò bị gò bó, căng thẳng cũng ảnh hưởng đến sản lượng sữa được đàn bò tiết ra.

Một trong những khu vực chăn nuôi bò sữa thuần tự nhiên nhất trên thế giới là thung lũng Goulburn, nơi được ví von như “chén cơm Australia”. Thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành quanh năm, đồng cỏ bạt ngàn, gia súc chăn thả tự do, không chuồng trại với mật độ tới cả ha một con là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Đàn bò được kiểm tra sức khỏe định kỳ để bảo đảm luôn trong tình trạng tốt. Ngoài chuyện ăn ngủ tự do, những chú bò sữa của thung lũng Goulburn có thể cho sữa bất kỳ lúc nào chúng muốn mà không phải chịu sự thúc ép hay can thiệp bằng hóa chất. Vì thế, sữa bò tại đây có hàm lượng dinh dưỡng và hương vị thuần tự nhiên.

Các xe bồn vô trùng chứa sữa thu hoạch từ các trang trại về đến nhà máy xử lý.

Sữa nguyên liệu sau khi được thu hoạch sẽ được vận chuyển trong các xe bồn vô trùng để chuyển đến nhà máy. Quá trình này chỉ kéo dài trong vòng vài giờ để đảm bảo việc đóng gói chỉ sẽ diễn ra không quá 24 giờ tính từ lúc đàn bò cho sữa. Các xe bồn này đều trải qua 2 lần kiểm tra: trước khi vận chuyển sữa từ trang trại và ngay khi giao đến nhà máy để đảm bảo sữa luôn đạt chất lượng cao nhất.

Mới đây, dòng sữa tươi thuần tự nhiên của thung lũng Goulburn đã có mặt tại Việt Nam. Sản phẩm là sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Sữa Quốc tế IDP và tập đoàn Pactum Dairy. Sữa tươi LiF 100% được thu hoạch, xử lý đóng hộp trong vòng 24 giờ theo quy trình đạt chuẩn quốc tế của công ty bao bì Tetra Park và vận chuyển về Việt Nam ngay sau đó. Hộp sữa tươi dùng nắp hộp helicap 2 lớp với hai thanh cắt thông minh, tự cắt xoáy lớp giấy bên trong khi được mở. Nhờ đó, sản phẩm vẫn giữ được hương vị thanh mát, độ tươi ngon và bảo toàn hàm lượng dinh dưỡng.

Sản phẩm được nhà sản xuất cam kết tiêu chuẩn “5 không” - không hooc môn tăng trưởng, kháng sinh, chuồng trại, thức ăn công nghiệp, chất bảo quản. IDP và Pactum Dairy cũng quyết định áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc trên mỗi hộp sữa. Việc này giúp người tiêu dùng dễ dàng biết được mỗi hộp sữa tươi LiF 100% sữa tươi được thu hoạch chính xác ở trang trại vào thời gian nào, quy chuẩn đóng gói, xử lý ra sao. Theo đó, khách hàng nhập ngày sản xuất trên vỏ hộp tại mục truy xuất nguồn gốc tại đây sẽ biết toàn bộ quy trình sản xuất của hộp sữa mình cầm trên tay.

Mai Thương