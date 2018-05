Tại sao phụ nữ Nhật Bản sống lâu và không béo phì

Massage da mặt 'trẻ mãi không già' theo kiểu người Nhật / Bí quyết ăn sáng theo cách của người Nhật

Vậy, bí mật của phụ nữ Nhật Bản là gì? Giải thích cho điều này, Naomi Moriyama, tác giả cuốn "Japanese Women Don’t Get Old or Fat" (Phụ nữ Nhật Bản lâu già và không béo), đưa người đọc vào căn bếp của mẹ cô tại Nhật Bản. Người phụ nữ tiết lộ những bí mật để sống lâu dài và khỏe mạnh.

Moriyama nói rằng, thực phẩm giúp khỏe mạnh và giảm cân chính là một phần của các món ăn hàng ngày ở Nhật Bản. Thực phẩm hàng đầu giúp cho cuộc sống khỏe mạnh, tuổi thọ cao và giữ dáng người thanh mảnh là 7 món lành mạnh bao gồm: Cá, rong biển, trái cây, đậu nành, gạo, rau và trà xanh. Tất cả món này đều có đặc tính chống lão hóa và đóng góp rất nhiều cho việc giảm cân theo cách khỏe mạnh và kiểm soát trọng lượng tốt.

Người Nhật thưởng thức bữa ăn nấu tại nhà mỗi ngày. Bữa ăn truyền thống bao gồm cá nướng, cơm, rau nấu chín, súp, trà xanh và hoa quả. Đặc biệt người Nhật tiêu thụ khoảng 10% cá trên thế giới, mặc dù họ chỉ chiếm 2% dân số toàn cầu.

Moriyama cũng cho biết, từ thời thơ ấu trẻ con Nhật đã được giáo dục bằng những quy tắc trong ăn uống. Họ ăn từ từ, nhai chậm rãi để thưởng thức độ ngon của món ăn. Quy tắc của người Nhật là không bao giờ để thức ăn đầy bát, đĩa. Mỗi món ăn được để ở một đĩa riêng biệt, không trộn lẫn vào nhau.

Theo Moriyama, món ăn Nhật Bản được chế biến khá dễ dàng, thức ăn thường được nấu chín, hấp chín hoặc nướng ở một thời gian ngắn. Thay vì bánh mì, người Nhật ăn cơm trong mỗi bữa ăn và đó thực sự là một trong những khác biệt chính cho bữa ăn giữa người phương Đông và phương Tây.

Bữa ăn của người Nhật thường có cá.

Ở Nhật, bữa ăn sáng được coi là bữa ăn quan trọng nhất. Bữa sáng bao gồm một số loại thực phẩm và đồ uống, nhưng chủ yếu là trà xanh, cơm, súp, đậu phụ, tỏi, rong biển, trứng tráng hay cá. Người Nhật hiếm khi dùng món tráng miệng ngọt. Không phải là phụ nữ Nhật không thích chocolate, bánh, kem và bánh ngọt mà đơn giản họ nhận ra những hậu quả tiêu cực và tác dụng phụ của chúng đối với sức khỏe.

Một điều không thể thiếu giúp người Nhật, đặc biệt là phụ nữ trẻ mãi không già, được Moriyama kết luận trong cuốn sách chính là tập thể dục. Cô khẳng định: "Tập thể dục là một phần trong thói quen hàng ngày ở Nhật Bản. Để duy trì một lối sống lành mạnh, họ đã xây dựng cả một nền văn hóa đi xe đạp, đi bộ và đi bộ đường dài".

Lê Nga