Thói quen khiến bạn dễ bị bệnh và chết sớm

Bí kíp giảm cân trong giấc ngủ / Nguy hại khi ngủ nướng vào cuối tuần

Ngủ nhiều hoặc thiếu ngủ đều khiến bạn dễ bị bệnh. Ảnh minh họa: Health.

Theo Health Sina, ai cũng phải công nhận “sức khỏe là vàng”, có sức khỏe con người có thể làm tốt tất cả mọi việc và ngược lại. Thực tế sức khỏe của con người lại được quyết định bởi thói quen sinh hoạt trong cuộc sống, điều này không phải ai cũng biết.

Trường Đại học Sydney, Australia, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 thói quen chính trong sinh hoạt làm tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong. Ngoài 4 thói quen thông thường mà tất cả mọi người đều biết là hút thuốc, uống rượu, ăn uống không khoa học và thiếu vận động, nghiên cứu này còn phát hiện thói quen ngồi lâu thường xuyên trong thời gian dài và ngủ quá nhiều hay ngủ quá ít cũng liên quan trực tiếp đến bệnh tật và tử vong.

Nhóm nghiên cứu đến từ Học viện Vệ sinh Công cộng Trường Đại học Sydney đã theo dõi lịch sinh hoạt và các chỉ số sức khỏe của 231.000 người Australia ở độ tuổi trên dưới 45 tuổi. Trong suốt 6 năm nghiên cứu, nhóm đã khảo sát định kỳ thói quen sinh hoạt của các đối tượng và lập bảng thống kê phân tích đối với những người đã qua đời.

Kết quả ghi nhận có 6 thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như hút thuốc, uống rượu, ăn uống bừa bãi (lượng rau quả đưa vào cơ thể ít, ăn nhiều chất béo bão hòa và muối), thiếu vận động, ngồi nhiều (ngồi quá 7 tiếng mỗi ngày), ngủ không khoa học (ít hơn 7 tiếng hoặc nhiều hơn 9 tiếng mỗi ngày) có mối liên quan trực tiếp đến bệnh tật và tỷ lệ tử vong cao. Nhóm có các thói quen xấu này càng nhiều thì nguy cơ đoản thọ càng cao. Các cá nhân hội tụ đủ cả 6 thói quen xấu này có tuổi thọ chỉ bằng 1/5 người bình thường.

Giáo sư Tintin thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, không nên xem thường ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt đối với sức khỏe. Người giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học có tỷ lệ tử vong thấp hơn rõ rệt so với những đối tượng khác. Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, việc ngồi nhiều do đặc thù công việc của giới văn phòng hay do sở thích xem tivi thường xuyên cũng gây ra hậu quả xấu đối với sức khỏe, cho dù sau đó có cố gắng tập luyện thể thao cũng không thể bù đắp lại.

Trước đây các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra tác hại của các thói quen xấu với sức khỏe. Vào đầu những năm 50 của thế kỷ 20, một nhóm nghiên cứu của Anh đã phát hiện ra mối quan hệ nhân quả giữa hút thuốc và ung thư phổi. Năm 1995, chính phủ Anh khuyến cáo người dân nên uống rượu có chừng mực để giảm lượng cồn đưa vào cơ thể gây tác dụng phụ đối với gan. Năm 2011, Tổ chức Vệ sinh Thế giới đã công bố tiêu chuẩn về ăn uống để giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính do ăn uống thiếu khoa học. Năm 2012, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Harvard cũng chứng minh hậu quả của việc thiếu vận động dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh về tim mạch cao hơn cả thói quen hút thuốc.

Thi Trân