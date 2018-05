8 loại thực phẩm giúp bạn đẩy lùi stress

Trong cuộc chiến chống stress, ngoài các biện pháp thư giãn tâm lý, việc lựa chọn các loại thực phẩm có tác dụng giảm stress là một cách hỗ trợ hiệu quả. Dưới đây là các thực phẩm hỗ trợ giảm stress, bạn có thể lựa chọn bổ sung cho cơ thể của mình và người thân trong gia đình những lúc mệt mỏi, căng thẳng.

1. Rau xanh

Những loại rau có lá màu xanh như rau bina chứa flolate, một loại chất sản xuất dopamine giúp bạn bình tĩnh và minh mẫn. Heather Mangieri, phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và chế độ ăn Mỹ (Academy of Nutrition and Dietetics) cho biết. Nghiên cứu trên 2.800 người trung niên và cao tuổi cho thấy, người bổ sung nhiều chất flolate có nguy cơ giảm các triệu chứng trầm cảm nhiều hơn so với nhóm còn lại. Một nghiên cứu khác năm 2013 của trường Đại học Otago cũng cho thấy sinh viên có xu hướng cảm thấy bình tĩnh, hạnh phúc và mạnh mẽ hơn trong những ngày họ ăn nhiều rau và trái cây.

Rau bina rất có lợi cho sức khỏe, giúp bạn đẩy lùi stress. Ảnh: freewtc

2. Sữa chua

Việc có quá nhiều vi khuẩn trong đường ruột của bạn cũng góp phần gây nên triệu chứng căng thẳng. Nghiên cứu cho thấy có một sự liên quan chặt chẽ giữa não bộ và ruột non. Ngoài các lệnh chuyển từ não đến ruột, một số trường hợp ruột cũng truyền thông tin ngược lại đến bộ não. Trong sữa chua có đầy đủ canxi và protein, việc tiêu thụ các men vi sinh trong sữa chua làm giảm hoạt động của não ở khu vực xử lý cảm xúc bao gồm sự căng thẳng, mệt mỏi.

3. Cá hồi

Khi bạn bị stress, những hooc môn lo âu như cortisol có chiều hướng tăng lên. Các axit béo omega-3 trong cá hồi có đặc tính kháng viêm có thể giúp chống lại các tác động tiêu cực của hooc môn căng thẳng này.

4. Hạt dẻ cười

Những suy nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu bạn cả ngày. Hãy tự tìm một công việc giúp giải tỏa những ý nghĩ đó ra khỏi đầu bằng cách dùng tay tách vỏ hạt dẻ cười hoặc hạt đậu phộng. Động tác bóc tách các vỏ cứng để lấy hạt từ bên trong là cách thư giãn hiệu quả. Loại hạt chứa chất dinh dưỡng thực vật này có thể làm giảm stress bằng cách hạ thấp huyết áp và nhịp tim.

Hạt dẻ được nhiều người yêu thích nhờ sự thơm giòn, béo ngậy. Loại quả ngày giúp giảm stress rất tốt. Ảnh: Calendars

5. Chocolate đen

Sử dụng chocolate đen liều lượng hợp lý là một thói quen lành mạnh. Theo Health, nghiên cứu đã chỉ ra rằng chocolate có sức mạnh có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng trong bạn, bao gồm cả điều chỉnh hooc môn lo âu như cortisol. Các chất chống oxy hóa có trong cacao kích hoạt mạch máu thư giãn, giảm huyết áp và cải thiện lưu thông. Chocolate đen cũng chứa các chất tự nhiên độc đáo tạo cảm giác hưng phấn giống như cảm giác được yêu.

6. Sữa

Sữa là một nguồn thực phẩm tuyệt vời chứa nhiều vitamin D, chất dinh dưỡng có thể làm tăng sự hạnh phúc. Một nghiên cứu tại Anh kéo dài suốt 50 năm tìm thấy mối liên hệ của việc giảm vitamin D và tăng nguy cơ khủng hoảng, trầm cảm của 5.966 người. Những người có nồng độ vitamin D đủ cho cơ thể có khả năng giảm rối loạn do hoảng sợ hơn những người có nồng độ thấp hơn. Bạn có thể bổ sung loại vitamin này nhờ các loại thực phẩm khác như cá hồi, ngũ cốc tăng cường dinh dưỡng, lòng đỏ trứng...

7. Hạt điều

Trong một ounce (28.35gram) hạt điều chứa 11% lượng kẽm cần thiết bổ sung cho cơ thể trong ngày. Kẽm là loại khoáng chất cần thiết giúp cơ thể giảm lo âu. Nếu cơ thể bạn hấp thu đủ lượng kẽm, có thể giúp cho tâm trạng của bạn cải thiện đáng kể. Một số loại thực phẩm khác giàu kẽm như hàu, thịt bò, thịt gà và sữa chua. Ngoài ra, hạt điều cũng rất giàu omega-3 và protein. Vì vậy, chọn hạt điều làm bữa ăn phụ là sự lựa chọn thông minh cho cơ thể, cải thiện triệu chứng stress của bạn.

8. Bơ

Một nghiên cứu năm 2014 của trường Đại học Loma Linda cho những người thử nghiệm dùng nửa quả bơ vào bữa trưa. Cách làm này giúp giảm 40% ham muốn ăn thêm bữa phụ. Nhờ vậy bạn giảm khuynh hướng nạp thêm các loại thức ăn nhẹ kém lành mạnh gây gia tăng căng thẳng trong cơ thể.

Hồng Diễm (Theo Health)