Thực đơn detox trong 10 ngày

5 dấu hiệu cơ thể cần được detox

Ảnh: hottytoddy.

Để thực hiện chế độ ăn thanh lọc cơ thể trong 10 ngày, bác sĩ Jeffrey Morrison, tác giả cuốn Cleanse Your Body, Clear Your Mind và là người điều hành một trung tâm sức khỏe ở New York (Mỹ), khuyên bạn nên tuân theo hai bước:

Bước 1: Loại bỏ đồ ăn không lành mạnh

Để detox, bạn cần loại bỏ hết những đồ ăn chế biến sẵn, cà phê, rượu, các loại ngũ cốc, đậu nành và cá sống. Ngoài ra, nếu có thể, bạn cũng nên tránh các loại cà.

Bước 2: Lựa chọn thực phẩm lành mạnh

Bác sĩ Morrison thường chuẩn bị cho bệnh nhân hỗn hợp shake từ gạo và các chất xơ cho bữa sáng, sau đó tiếp tục là hỗn hợp shake và sa lát cho bữa trưa, rồi protein và rau củ cho bữa tối.

Nếu bạn tự detox ở nhà, có thể ăn trứng ốp la và một miếng hoa quả (như táo) vào bữa sáng, thịt nạc và rau củ vào bữa trưa, cuối cùng là ức gà hoặc cá hồi nướng kèm rau củ nướng hoặc hấp vào bữa tối.

Trong trường hợp bạn là người ăn chay, bác sĩ khuyên nên thêm một chén đậu lăng hoặc đậu đen để tăng lượng protein.

Minh Nguyên (Theo Well+Good)