Thực đơn mẫu cho phái đẹp bị thừa cân béo phì

Bữa sáng:

Một bát phở bò: 150 g bánh phở, 40 g thịt bò, 1 quả chuối tiêu loại vừa.

Bữa trưa:

2 lưng bát cơm vơi gồm: cá biển kho 80 g, đậu phụ luộc 1 bìa nhỏ 60 g, rau muống luộc một bát con đầy, 1 quả cam to (150-200 g).

Bữa tối

2 lưng bát cơm vơi gồm: thịt gà luộc 50 g, giá xào thịt bò (50 g giá, 20 g thịt bò), bí xanh luộc- 1 bát đầy 300 g, một nửa quá dứa, dầu thực vật 10 ml cả ngày.

Có thể thay thế:

40 g thịt lợn = 40 g cá, tôm, lươn hoặc 50 g giò, 1 quả trứng, 60 g pate, 60 g tiết lợn luộc, 60 g nhộng, 180 ml sữa bò tươi, 200 g sữa chua, 25 g sữa bột toàn phần, 20 g sữa bột tách béo, 60 g đậu phụ, 230 ml sữa đậu nành không đường.

60 g bánh phở tương đương 1/3 bát cơm đầy hoặc 1 chiếc bánh mì to, 80 g bún, 30 g mì sợi, 1/4 lạng miến, 1 bắp ngô nếp to, 70 g khoai lang hoặc khoai sọ, 100 g khoai tây, 50 g sắn củ…

Nếu muốn ăn quả chín phải bớt cơm. Cụ thể, 1/3 bát cơm cung cấp năng lượng tương đương 4 múi bưởi to, 2 quả cam to, 10 quả chôm chôm, 2 quả chuối tây to, 2 quả chuối tiêu to, 800 g dưa hấu, một nửa quả dừa, 1 quả hồng đỏ to hoặc 3 quả hồng ngâm to, 5 múi mít dai, một nửa quả na, 250 g đu đủ chín.

