Thực phẩm tốt cho người chạy bộ

Hạnh nhân

Người chạy bộ nên ăn một nắm hạt hạnh nhân khoảng 3-5 lần trong tuần để bổ sung lượng đạm, vitamin E, chất chống oxy hóa. Nghiên cứu chỉ ra ăn hạnh nhân thường xuyên giúp ổn định lượng cholesterol trong máu, bổ sung chất xơ và cơ bắp khỏe hơn.

Trứng

Ăn một quả trứng cung cấp 10% nhu cầu protein hằng ngày của người trưởng thành. Trứng giàu vitamin K cho xương chắc khỏe, giàu Omega 3, chất béo tốt. Ăn trứng tốt cho người tập luyện bởi khả năng tăng cường cơ bắp và phục hồi sau tập luyện nhanh chóng.

Bổ sung salad, rau củ vào chế độ ăn thường xuyên khi vận động nhiều, cơ thể mất nước. Ảnh: L.N

Khoai lang

Ăn 100 calo từ khoai lang cung cấp hơn 250% nhu cầu vitamin A hằng ngày của cơ thể. Loại củ dân dã này tốt cho người chạy bộ bởi khả năng cung cấp chất khoáng cần thiết và lượng carbohydrate để cung cấp năng lượng liên tục cho cơ thể khi hoạt động đường dài.

Cam

Nghiên cứu từ Đại học Bắc California chỉ ra, một quả cam mỗi ngày cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể để tăng sức đề kháng, cơ bắp dẻo dai hơn. Bổ sung quả cam vào chế độ ăn hằng ngày 2 tuần trước một cuộc chạy dài giúp giảm đau cơ bắp so với chế độ ăn thiếu vitamin C. Bạn có thể uống nước cam, thêm vào món salad đều bổ dưỡng.

Đậu đen

Thêm đậu đen vào chế độ ăn bổ sung protein, chất xơ, vitamin B, chất chống oxy hóa cho cơ thể. Đối với người chạy bộ, đậu đen giúp kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì mức năng lượng ổn định để bạn chạy dai sức hơn.

Salad các loại rau củ

Bổ sung rau xanh từ salad 2-3 lần trong tuần cho cơ thể đầy đủ dưỡng chất để vận động lâu dài. Các loại rau tươi ngon như xà lách, dưa chuột, cà chua bi, cam tươi, bơ, trứng giúp cơ thể đầy đủ vitamin và khoáng chất.

