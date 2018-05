Thức uống giúp tỉnh táo sau khi uống rượu

Loại nước tự pha giúp chữa 8 loại bệnh / Loại nước uống buổi sáng giúp tiêu mỡ bụng

Say rượu khiến cơ thể mất nước; nồng độ axit tăng cao dẫn đến nôn nao. Ngoài ra, nôn sau khi uống rượu có thể do sự giãn nở, viêm các mạch máu và giảm lượng đường trong máu gây ra do tiêu thụ quá nhiều rượu. Thường xuyên say rượu sẽ tàn phá hệ thống miễn dịch của bạn. Cách duy nhất là hạn chế uống rượu. Song, nếu hoàn cảnh không cho phép khiến bạn vẫn phải uống rượu thì hãy ngăn chặn nôn nao ngay sau khi uống.

Boldsky chia sẻ công thức nước uống giúp bạn tránh nôn nao và tỉnh táo sau khi bị say rượu.

Thành phần:

Nước ép cà chua: ½ cốc.

Mật ong: 2 muỗng canh.

Nước cốt chanh: 2 muỗng cà phê.

Cách pha:

Cho các thành phần trên vào máy xay sinh tố. Pha trộn chúng trong một vài phút cho đến khi thu được nước uống. Bạn có thể uống thức uống này một vài lần trong ngày sau cơn say, cho đến khi cảm thấy tốt hơn.

Tác dụng:

Nước ép tự nhiên này được làm từ các nguyên liệu dễ tìm nên rất tiện lợi và an toàn. Nước ép cà chua rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa làm trẻ hóa hệ thống và giảm độ axit do rượu. Ngoài ra, nước ép cà chua xoa dịu dạ dày để khỏi cảm giác khó chịu ở bụng. Mật ong có tác dụng làm giảm viêm các mạch máu do dùng rượu quá mức, làm giảm đau đầu và cơ thể. Trong khi đó, nước cốt chanh trung hòa các axit trong dạ dày, làm dịu kích ứng dạ dày và giảm buồn nôn.

Thu Hiền