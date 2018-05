Trẻ uống sữa đúng cách để không ngộ độc

Là tỉnh đầu tiên triển khai chương trình "Sữa học đường", bà Trần Thị Yến - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chia sẻ: “Ban đầu, tỉnh cung cấp 110ml sữa để tập cho các cháu uống dần quen với sữa và sau đó tăng dần lên 180ml. Ở nhà trẻ, các cháu uống với lượng nhỏ hơn và trẻ ở mẫu giáo uống nhiều ml hơn. Trong quá trình đó, chúng tôi theo dõi trẻ sát sao”.

Một giáo viên trường mầm non Đại Đồng (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cũng cho biết: “Đối với nhiều trẻ trong trường có hoàn cảnh khó khăn, những hộp sữa đầu tiên các cháu được uống là từ chương trình Sữa học đường. Trước đó, nhiều cháu chưa từng được uống sữa. Giáo viên trong trường đã được hướng dẫn rất kỹ về cách cho các cháu uống sữa từ khi chương trình được thực hiện cách đây 2 năm”.

Trẻ mầm non tại tỉnh Bắc Ninh trong ngày hội Sữa học đường năm học 2015-2016.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trong cuộc đối thoại trực tuyến “Phát triển thể chất người Việt” trên cổng thông tin Chính phủ gần đây chia sẻ, chương trình Sữa học đường phải có hệ thống kiểm soát, bảo quản sữa và kế hoạch đào tạo, hướng dẫn bài bản các trường cách sử dụng sữa hợp lý. Nguồn sữa cũng cần phải kiểm soát để đảm bảo an toàn chất lượng và phù hợp với lứa tuổi các em.

Ông Tiến cho rằng, các trường cần tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh nhận ra tầm quan trọng của sữa, cần phải uống đúng cách và đúng số lượng. Nhiều bé lần đầu tiên được uống sữa thấy ngon quá sẽ uống nhiều gây nên tình trạng ngộ độc.

Toàn bộ trẻ đô tuổi mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều được thụ hưởng Chương trình Sữa học đường.

Chương trình Sữa học đường được triển khai trên toàn quốc, tiếp cận tới hơn 12 triệu học sinh mầm non và tiểu học. Đây là một con số lớn, cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý liên quan, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình mới đảm bảo chương trình vận hành thành công. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng vai trò của y tế rất quan trọng trong việc đánh giá, kiểm soát về chất lượng, đảm bảo lượng sữa cho đúng, đủ, tốt đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Kinh nghiệm thành công khi triển khai chương trình ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũng là bài học để các tỉnh khác tham khảo khi triển khai trong thời gian tới. Bà Trần Thị Yến chia sẻ: “Tỉnh đã phối hợp với ngành y tế, cụ thể là Viện Dinh dưỡng để nghiên cứu các chất dinh dưỡng nào phù hợp với mỗi lứa tuổi và đặt hàng với nhà thầu sữa là Vinamilk. Ngoài ra, năm nào chúng tôi cũng phối hợp với Tetra Pak Việt Nam cùng với Vinamilk tiến hành tập huấn cho giáo viên các trường. Ngoài bác sĩ đến tập huấn, trường phối hợp với y tế theo dõi sức khỏe của các cháu, đồng thời giám sát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng và vận chuyển sữa”.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình "Sữa học đường" ngay từ những năm đầu tiên, ông Nguyễn Hồng Sinh, Giám đốc kinh doanh toàn quốc, Công ty Cổ phẩn Sữa Việt Nam - Vinamilk cho biết: “Hoạt động cung ứng sữa cho học đường là hoạt động có tính nhân văn và là một chiến lược phát triển quốc gia của Vinamilk. Do đó, những sản phẩm cung cấp vào học đường là những sản phẩm chúng tôi có sự đầu tư rất nghiêm túc và đảm bảo độ an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chất lượng từ khâu nguồn nguyên liệu đầu vào cho tới quá trình sản xuất, quá trình lưu thông, quá trình bảo quản, cho tới khi cấp phát sữa cho học sinh trong trường học. Ngoài ra, 13 nhà máy và trên 300 nhà phân phối với hệ thống kho bến bãi theo tiêu chuẩn rải đều trên tất cả các tỉnh thành cả nước, đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để Vinamilk đã đồng hành cùng khắp các trường mầm non trên toàn quốc".

Nguyễn Linh