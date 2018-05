Trị ho bằng thảo dược

Dịch chiết lá thường xuân có trong thuốc ho Prospan, tác dụng hoá lỏng chất đờm do quá trình viêm tạo ra, đồng thời chống co thắt phế quản, từ đó hỗ trợ điều trị nguyên nhân gây ho mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể. Quy trình chiết xuất lá thường xuân tạo ra thuốc ho Prospan được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO - European Patent Office) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO – World Intellectual Property Organization). Tại Việt Nam, Prospan được nhập khẩu và phân phối bởi Tập đoàn Dược phẩm Sohaco. Pospan dang chai siro không chứa đường, cồn và chất bảo quản với vị anh đào phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sản phẩm đã có dạng gói chia liều sẵn vị bạc hà dễ chịu, không chứa đường, an toàn và phù hợp cho trẻ em trên 6 tuổi, người lớn, người tiểu đường và người ăn kiêng. Xem thêm tại đây hoặc Facebook.