Uống 8 ly nước mỗi ngày 'là không cần thiết'

Uống nước lạnh có hại cho sức khỏe / Vì sao nên bổ sung đủ nước khi tập thể thao

Ảnh: Mirror.

Aaron E. Carroll, giáo sư nhi khoa và trợ lý nghiên cứu Dean Mentoring tại Indiana University School of Medicine nói với tờ The New York Times: "Uống 8 ly nước mỗi ngày đã và đang được mặc định mang lại lợi ích ‘không thể tin nổi’ như làm cho bạn trông trẻ hơn, da dẻ đẹp và đặc biệt cảm thấy khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, mọi người đang hiểu lầm bởi không có một công trình khoa học nào chứng minh cho điều này”.

Trước đó, các học giả đã chứng minh uống một lượng nước lớn giúp cải thiện sức khỏe. Còn Carroll đang quá chán ngán với quan điểm “8 ly nước” được khuyến cáo sử dụng cho mọi người.

Ông cho rằng lời khuyên ban đầu là con người cần khoảng 2 lít nước (tương đương với 8 ly nước) mỗi ngày. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ rõ lượng nước cung cấp có thể thông qua thực phẩm, thức ăn, các loại rau quả và nhiều con đường khác. Các nhà khoa học không bao giờ mặc định rằng mỗi người phải uống 8 ly nước. Nhưng, mọi người đã hiểu lầm và cho rằng bổ sung nước chỉ thông qua con đường uống và "uống 8 ly nước" đã bất đắc dĩ trở thành bí quyết giữ gìn sức khỏe của rất nhiều người.

Ông Carroll cho biết, những lời khuyên phải uống 8 ly nước mỗi ngày khiến nhiều người hiểu lầm. Thậm chí, nhiều người lầm tưởng mình bị bệnh tật là do không cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể.

"Con người không chỉ tiêu thụ nước thông qua đồ uống. Bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về việc không bao giờ cảm thấy khát nước bởi cơ thể con người tự điều chỉnh để báo hiệu cần phải bổ sung nước trước khi thực sự bị mất nước", giáo sư nói.

Thu Hiền (Theo Mirror)