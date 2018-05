Uống cà phê quá nóng có thể gây ung thư

Cà phê, món uống yêu thích của nhiều người đã không còn nằm trong danh sách nguy hiểm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc WHO quyết định đưa các loại nước quá nóng vào danh sách "có thể gây ung thư cho con người". Cụ thể, đồ uống từ 65 độ C trở lên sẽ làm tăng nguy cơ ung thư trong thực quản.

Trao đổi với Live Science, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Adriana Salmon tại Trung tâm Ung thư Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho biết cà phê, trà hoặc các thức uống quá nóng "đốt cháy" thực quản, có hại cho tế bào thực quản tương tự như rượu, tác nhân gây ung thư phổ biến thứ 8 trên thế giới. Rượu đẩy cao nguy cơ ung thư vì cồn làm tổn thương cổ họng hay tế bào thực quản", Salmon nói. "Đồ uống quá nóng cũng dẫn đến hệ quả như vậy".

Đồ uống quá nóng có thể làm bỏng thực quản và làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ảnh: Live Science.

Giáo sư Brant Oelschlager, bác sĩ phẫu thuật tại Đại học Washington nhận định rủi ro ung thư thực quản sẽ tăng lên nếu một người sáng nào cũng uống cà phê nóng. "Thực quản bị 'đốt cháy' liên tục, các chấn thương lặp đi lặp lại và sự tái tạo niêm mạc dễ hình thành ung thư", ông giải thích.

Mariana Stern, một trong 23 nhà nghiên cứu của IARC bổ sung, đồ uống quá nóng khi tiếp xúc với thực quản sẽ làm hại tế bào, thúc đẩy sự phát triển của tế bào mới, tạo điều kiện xảy ra đột biến từ đó sinh ra khối u. Tuy nhiên, bà cho rằng cần nghiên cứu thêm trước khi chính thức kết luận đồ uống nóng dẫn đến căn bệnh chết người. "Giải thuyết hiện nay là tổn thương do nhiệt của lớp niêm mạc thực quản có khả năng góp phần gây ra ung thư. Tuy nhiên điều này vẫn chưa rõ ràng".

Để bảo vệ thực quản của mình, Salmon khuyến cáo bạn không nên uống các loại nước quá nóng: "Đồ mát là lựa chọn tốt nhất bởi giờ là mùa hè, nếu không hãy chờ cốc nước nguội bớt".

Minh Nhật