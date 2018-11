Uống nhiều cà phê có thể giảm ung thư da

Theo NYT, uống một hoặc hai tách cà phê mỗi sáng không những giúp bạn tỉnh táo để làm việc suốt ngày mà còn bảo vệ da. Một nghiên cứu được trình bày tại Học viện Ung thư Mỹ mới đây cho thấy cà phê có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư da.

Các nhà khoa học đã xem xét tác động của việc uống cà phê đối với nguy cơ ung thư da ở hơn 110.000 người. Kết quả cho thấy lượng caffein được uống có liên quan đến nguy cơ ung thư biểu mô tế bào đáy.

Tiến sĩ Allan Conney, giám đốc phòng thí nghiệm Nghiên cứu Ung thư Susan Lehman Cullman, Mỹ, cho biết caffeine dường như giúp ngăn ngừa ung thư da bằng cách giết chết một lượng nhỏ tế bào tiền ung thư bị tổn thương bởi ánh sáng mặt trời và trong quá trình phân chia tại thời điểm phơi nhiễm.

"Chúng tôi cũng đang xem xét liệu caffeine có nên được thêm vào kem chống nắng để tăng hiệu quả chống ung thư da hay không", ông nói.

Caffeine giúp ngăn ngừa ung thư da bằng cách giết chết một lượng nhỏ các tế bào tiền ung thư bị tổn thương bởi tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Ảnh: MNT

Erikka Loftfield, thành viên nhóm nghiên cứu đã theo dõi những thông tin về dinh dưỡng cũng như nguy cơ mắc bệnh ung thư của hơn 447.000 người. Sau khi xem xét những ảnh hưởng có nguy cơ như tuổi tác, sử dụng thuốc lá và cồn, bệnh sử gia đình, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc uống nhiều cà phê và ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư da có mối liên quan với nhau.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Journal of the National Cancer Institute phát hiện ra rằng những người uống hơn bốn ly cà phê trung bình mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư da thấp hơn 20% so với những người khác trong vòng 10 năm.

Nhóm nghiên cứu cho rằng trường hợp này chỉ xảy ra đối với cà phê có chứa caffeine. Bởi vì cà phê chứa rất nhiều hợp chất, trong đó có polyphenols và caffeine có tác dụng ngăn ngừa ung thư do tia cực tím. Bên cạnh đó, quá trình rang hạt cà phê còn tiết ra chất dẫn xuất vitamin, chống tác hại của tia cực tím khi thí nghiệm trên chuột.

Kết quả nghiên cứu có thể khuyến khích nhiều người uống cà phê. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu gồm nhiều sinh viên tốt nghiệp Viện Ung thư quốc gia vẫn khuyến cáo điều quan trọng nhất mà một người có thể làm để giảm thiểu nguy cơ ung thư da là tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và tia cực tím.

"Kết quả trên cần được kiểm tra và xác định, vẫn còn quá sớm để thay đổi thói quen uống cà phê nhằm bảo vệ da khỏi bị ung thư. Nhưng dù sao, phát hiện trên một lần nữa khẳng định rằng còn có nhiều cách khác để bảo vệ làn da khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời chứ không chỉ là kem chống nắng", Erikka nói.

Cẩm Anh