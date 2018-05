Uống sữa không đường có bị tăng cân?

Cách ăn giảm lượng calo mỗi ngày / Cô gái Sài Gòn sở hữu vòng eo 57 cm dù tăng 10 kg

Trả lời:

Chào bạn,

Việc tăng cân phụ thuộc vào tổng lượng calo bạn nạp vào cơ thể. Nếu nạp nhiều hơn nhu cầu, cơ thể sẽ chuyển lượng calo thừa thành mỡ dự trữ khiến cho bạn tăng cân.

Sữa là thực phẩm tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, nên cần có trong khẩu phần ăn hàng ngày. Đây là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng. Sữa tươi không đường ít năng lượng hơn (khoảng 62 kcal/100ml) so với sữa tươi có đường (76 kcal/100ml). Do vậy cần căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng hiện tại và chế độ ăn của bạn để chọn lựa loại sữa phù hợp. Lượng sữa trung bình mỗi ngày có thể dùng là 500 đến 600 ml. Nếu uống quá nhiều có thể làm tăng cân do cung cấp nhiều năng lượng.

Bạn có thể dùng sữa sau ăn sáng và vào các bữa phụ giữa bữa ăn chính.

Thân ái.

Bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt