Vì sao có người ăn nhiều vẫn thấy đói

Tại sao cần nhai kỹ khi ăn / Ăn bao nhiêu muối một ngày là vừa đủ

Ảnh minh họa: Health.

Theo Health Sina, một số người sau khi ăn no vẫn cảm thấy đói, nghi ngờ do quá trình trao đổi chất cơ bản của cơ thể tăng lên. Trao đổi chất cơ bản nghĩa là khi con người không làm gì, cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng để duy trì những chức năng sinh lý như hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể… Lượng tiêu hao này có thể đạt đến khoảng 1.200 kcal mỗi ngày. Tập thể dục trên máy chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ cũng chỉ tiêu hao tối đa 500 kcal. Sự trao đổi chất cơ bản ổn định cho thấy sức khỏe bạn diễn tiến tốt và không dễ bị béo lên.

Tuy nhiên, tình trạng mau đói không hẳn do quá trình trao đổi chất của cơ thể tăng lên mà còn có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác. Có nhiều loại đói, phổ biến nhất là khi dạ dày rỗng, lượng đường trong máu xuống thấp hoặc do cả hai. Đặc biệt người bị bệnh tiểu đường hoặc gặp vấn đề về cơ chế kiểm soát đường trong máu có xu hướng cảm thấy đói nhanh hơn do rối loạn bài tiết insulin. Khi có quá nhiều insulin, lượng đường trong máu xuống một cách nhanh chóng nên dù ăn rất nhiều vẫn cảm thấy đói.

Ngoài ra bạn thích ăn đồ ngọt và những thực phẩm chứa chất béo, năng lượng cao như bánh quy, bánh ngọt, chocolate cũng thường cảm thấy đói sớm hơn. Những loại thức ăn này mang đến cho bạn sự hài lòng ngắn hạn nhưng rất nhanh dẫn đến đợt hạ đường máu tiếp theo khiến bạn thấy đói. Cứ như thế sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn ăn - đói - ăn... Do đó các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế những món ăn nhanh hoặc đồ tráng miệng bởi chúng có khả năng gây nghiện.

Vậy ăn gì để không mau đói? Các chuyên gia khuyên nên ăn nhiều loại thực phẩm mang đến cảm giác no bền như rau quả, đậu nành, ngũ cốc, khoai tây, cá, chế phẩm từ sữa và các loại hạt. Bữa ăn chính nên cân bằng các chất. Đừng chỉ dùng một món duy nhất trong bữa chính mà hãy kết hợp chất đạm với các loại thực phẩm giàu xơ. Ví dụ ăn cơm với cá hoặc cơm với rau thay vì ăn cháo với bánh hấp. Ngoài ra nên ăn canh và uống nước với lượng thích hợp. Rất nhiều trường hợp cảm thấy đói nhưng thực chất lúc đó chỉ khát, cơ thể cần bổ sung nước chứ không phải đồ ăn.

Tóm lại khi có cảm giác nhanh đói nghĩa là bạn phải xem lại loại thức ăn mình lựa chọn đã đúng hay chưa hoặc có bệnh lý gì không. Đừng vội cho rằng do quá trình trao đổi chất cơ bản tăng lên hay vì sợ tăng cân mà ngược đãi dạ dày của mình.

Trần Ngoan