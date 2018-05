Vì sao đông trùng hạ thảo lại đắt như vàng

Đông trùng hạ thảo Tenken được sản xuất tại Nhật Bản, phát triển bởi Viện Nghiên cứu Seiken Well Inc và Nikkei Co. Sản phẩm áp dụng phương pháp chiết xuất nước nóng kỹ thuật cao, cho tinh chất nồng độ tối ưu, diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao, không lẫn tạp chất, giúp cơ thể dễ hấp thu. Đông trùng hạ thảo Tenken còn bổ sung thêm tinh chất xích linh chi để nâng cao hiệu quả tăng cường thể lực, cải thiện sức đề kháng, ổn định huyết áp, giảm cholesterol… Sản phẩm thích hợp cho già, trẻ, nam, nữ và các đối tượng dị ứng hệ hô hấp, mới ốm dậy, thể chất suy nhược, làm việc quá sức, thiếu ngủ và stress...

Sản phẩm ưu đãi mua 2 hộp tặng một vỉ 10 viên (số lượng có hạn). Liên hệ Công ty TNHH Phân phối Nhật Kiện (20E Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP HCM). Điện thoại tư vấn 0903633814, email info@jkendai.com hoặc website: http://j-kendai.vn/tenken-promo-aug2016/. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 10177/2014/ATTP-XNCB do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế chữa bệnh.