Những giải pháp tài chính khi bệnh tật bất ngờ ập đến

Chi phí y tế là gánh nặng tài chính đối với không ít gia đình. Thống kê cho thấy, trẻ dưới 5 tuổi có thể viêm đường hô hấp cấp 4-6 lần mỗi năm. Người trên 80 tuổi trung bình mang 6-7 bệnh trong người. Nam giới có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến rượu bia, thuốc lá, tai nạn lao động... Còn phụ nữ, phải trải qua giai đoạn thai kỳ tốn kém chi phí thăm khám sản khoa.

Với mức thu nhập bình quân đầu người 2.200 USD (xấp xỉ 50 triệu đồng) năm 2016, mỗi gia đình phải dành khoản tiền không nhỏ cho khám chữa bệnh thông thường. Đặc biệt là khi gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ tăng giá bình quân 30% từ ngày 1/3/2017. Gia sản có thể khánh kiệt nếu các bệnh hiểm nghèo, ung thư bất ngờ ập đến.

Chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo, điều trị y tế có thể quá sức nhiều gia đình.

Các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư ngày càng gia tăng do vấn nạn thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, lạm dụng chất kích thích... Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam xếp thứ 78 trên 172 quốc gia có tỷ lệ mắc và chết do ung thư nhiều nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong ước tính 110 người mỗi 100.000 dân.

Trong đó, ung thư phổi với nam giới và ung thư vú ở nữ giới phổ biến nhất, sau là ung thư dạ dày, đại trực tràng, tuyến giáp. Dự báo đến năm 2020, số nam giới ung thư thực quản tăng 2,8 lần; ung thư buồng trứng tăng 2,5 lần so với năm 2010.

Số người mắc mới ung thư hàng năm trên mỗi 100.000 dân tại Việt Nam. Đồ họa: Tiến Thành

Theo các chuyên gia, mỗi gia đình cần lên kế hoạch đầu tư và tiết kiệm từ sớm, nhằm đối phó khi bệnh tật bất ngờ ập đến. Tham gia các loại hình bảo hiểm cũng là cách đơn giản để dự phòng rủi ro, giảm gánh nặng tài chính khi cần chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế. Hiện có nhiều sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đa dạng, phạm vi áp dụng rộng khắp cả trong và ngoài nước, chi trả các dịch vụ khám và điều trị khác nhau tùy theo nhu cầu người sử dụng.

Chuyên mục "Giải pháp tài chính cho sức khỏe gia đình" với sự đồng hành của Manulife Việt Nam sẽ giúp độc giả hiểu hơn về cách đối phó với chi phí điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản, cấy ghép nội tạng, chữa chạy ung thư… Dựa trên thông tin hữu ích, bạn có thể lên kế hoạch dự phòng phù hợp nhất cho gia đình.

An San