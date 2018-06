Cách giảm cân không bị nhăn da

Biotin Collagen Slim là dòng sản phẩm giảm cân cải tiến của Best Slim USA thuộc Tập đoàn CTV Best Group USA. Ngoài tác dụng giảm cân hiệu quả, nhanh chóng và an toàn, sản phẩm còn bao gồm thành phần collagen, giúp làm săn, chống nhăn, tái tạo và làm cho làn da thêm khoẻ mạnh, cung cấp các dưỡng chất cho tóc và móng.

Sau khi đã đạt được trọng lượng mong muốn, bạn cần uống ba viên nang mềm mỗi tuần để duy trì vóc dáng.

Sản phẩm có các thành phần dinh dưỡng bổ sung chế độ ăn uống tốt theo thực đơn giảm cân khoa học và bổ sung collagen, biotin. Việc giảm cân quá mức có thể dẫn đến da nhăn hoặc chùng nhão nhưng với Biotin Collagen Slim, bạn sẽ không phải lo về những vấn đề đó. Thành phần gồm các loại thảo dược thiên nhiên collagen, biotin, kết hợp với các vitamin B khác có tác dụng giúp cho các tế bào khỏe mạnh và thúc đẩy chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng đồng thời loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Công dụng nổi bật của sản phẩm này gồm:

1. Extreme giúp giảm mỡ thừa trong cơ thể, tan mỡ bụng, đùi.

2. Ngăn chặn lượng mỡ thừa đi vào cơ thể.

3. Bổ sung dưỡng chất collagen làm đẹp da, tóc và móng.

4. Tăng sự trao đổi chất.

5. Giới hạn hấp thụ chất béo.

6. Tăng năng lượng.

7. Làm sạch da bằng cách giúp bạn uống nhiều nước hơn.

Sản phẩm có các thành phần dinh dưỡng bổ sung chế độ ăn uống tốt theo thực đơn giảm cân khoa học và bổ sung collagen, biotin.

Cách sử dụng: Bạn cần uống một viên hàng ngày vào buổi sáng trước khi ăn sáng với nước và uống nhiều nước trong suốt cả ngày. Bạn không nên bỏ qua bữa ăn. Bạn có thể xem thêm công dụng của viên giảm cân này tại đây

Sau khi đã đạt được trọng lượng mong muốn, bạn cần uống ba viên nang mềm mỗi tuần để duy trì vóc dáng. Với chế độ ăn uống thích hợp và tập thể dục, bạn có thể giảm từ 5kg đến 7kg trong tháng đầu tiên. Viên giảm cân này được sản xuất tại Mỹ, sản phẩm đã được Bộ Y tế và Cục vệ sinh an toàn Việt Nam chứng nhận. Bạn có thể liên hệ tổng đài tư vấn cách giảm cân an toàn qua số: 1800 7118.

Thông tin liên hệ: Công ty mỹ phẩm Hoa Anh Đào: Số 110 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, TP HCM. Tel: (08) 3 930 1838 - 3 933 3637 - 0902 636 439 - 0938 118 118. Yahoo: hoaanhdaoco Email: cskh@hoaanhdao.vn . Công ty mỹ phẩm HaNa: 24 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3, TP HCM (đường đối diện cổng câu lạc bộ Lan Anh). Tel: (08) 6 262 2227 - 0918 551 247 - 0937 445 669. Web: www.myvienhana.com

Hải My