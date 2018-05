Lưu ý khi dùng kháng sinh điều trị hô hấp cho trẻ

Từ nay đến tháng 12/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình "Hạn chế kháng sinh trong điều trị bệnh hô hấp cho trẻ" với sự đồng hành của các nhãn hàng siro thuốc ho Prospan, siro tăng cường miễn dịch Imunoglukan, nước muối sinh lý Pháp Fysoline.

Sự kiện diễn ra tại các trường mầm non và khoa nhi bệnh viện thuộc 14 tỉnh thành trên cả nước như: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An.... Khu vực đầu tiên triển khai là các trường mầm non và bệnh viện tại TP HCM.

Hoạt động roadshow giới thiệu về chương trình “Hạn chế kháng sinh trong điều trị hô hấp cho trẻ”.

Hoạt động này giúp phụ huynh hiểu rõ tác hại khi lạm dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh đường hô hấp thông thường ở trẻ. Cha mẹ còn được cung cấp thông tin về cách phòng ngừa bệnh đường hô hấp, cách điều trị ho không dùng kháng sinh, nâng cao sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ.

Hoạt động tư vấn phụ huynh hạn chế sử dụng kháng sinh tại trường mầm non.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội, 70-80% trường hợp cảm cúm, ho, hắt hơi, sổ mũi, bệnh hô hấp thông thường là do virus. Cha mẹ không cần dùng kháng sinh, cho trẻ nghỉ ngơi, ăn nhẹ, uống đủ nước, bệnh sẽ tự khỏi sau 3-5 ngày. Kháng sinh chỉ có tác dụng khi nguyên nhân gây bệnh là vi khuẩn. Sử dụng thường xuyên làm giảm sức đề kháng, trẻ dễ bị ốm, các bệnh đường hô hấp thường xuyên tái phát.

Bé tham gia các trò chơi trong khi phụ huynh tham khảo thông tin về chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động khác như roadshow biểu diễn lưu động, tư vấn tại chỗ, phát phiếu trắc nghiệm và cẩm nang cho phụ huynh, tổ chức các khu vui khơi chụp hình, vui chơi cho bé. Ban tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi của các bậc cha mẹ, giải đáp thắc mắc, tư vấn cách sử dụng kháng sinh hợp lý, nuôi con khoa học…

Trong năm 2017, hơn 20.000 phụ huynh tại các trường mầm non nội thành thủ đô Hà Nội có cơ hội tìm hiểu thông tin về việc sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh hô hấp thông qua chương trình.

Kim Uyên