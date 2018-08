Cách sử dụng kháng sinh trị bệnh hô hấp ở trẻ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có 1,4 triệu trẻ em chết do vi khuẩn kháng thuốc. Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng kháng sinh tùy tiện trong điều trị viêm đường hô hấp cho trẻ em. Để phòng đề kháng kháng sinh, cha mẹ cần lưu ý 3 nguyên tắc dưới đây:

Chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn

Mỗi nhóm kháng sinh chỉ có tác dụng trên một số loại vi khuẩn nhất định, không hiệu quả đối với các tác nhân gây bệnh khác như virus, ký sinh trùng, nấm… Do đó, bác sĩ thường chỉ định thuốc trong trường hợp bệnh nhiễm khuẩn.

Virus là nguyên nhân gay ra 80-90% các bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em với các triệu chứng phổ biến như ho, hắt hơi, sổ mũi… Do đó, việc sử dụng kháng sinh trong trường hợp này là không cần thiết, tốn kém, thậm chí khiến bệnh trầm trọng hơn và góp phần làm gia tăng các chủng đề kháng thuốc.

Dùng đúng loại kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ

Bác sĩ sẽ kê thuốc dựa trên 3 yếu tố chính, gồm: vị trí nhiễm khuẩn, phổ tác dụng của kháng sinh và cơ địa bệnh nhân.

Dựa trên kinh nghiệm điều trị, tùy theo vị trí nhiễm khuẩn (đường hô hấp trên hay dưới) và các triệu chứng, bác sĩ có thể dự đoán khả năng nhiễm loại vi khuẩn nào, từ đó lựa chọn loại kháng sinh phù hợp căn cứ vào phổ tác dụng của thuốc. Ngoài ra, còn tùy vào tuổi, cân nặng, tiền sử sử dụng thuốc, các bệnh lý mắc kèm… của từng trẻ.

Vì vậy, cha mẹ không nên tự ý mua kháng sinh theo đơn thuốc cũ hay đơn của trẻ khác. Cần cho bé đi khám và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Uống kháng sinh đúng liều lượng, đủ thời gian

Trong trường hợp phải điều trị bằng kháng sinh, phụ huynh cần cho trẻ uống thuốc đúng liều, đúng thời gian theo hướng dẫn. Tuyệt đối không nên tự ý tăng hay giảm liều để hạn chế khả năng kháng thuốc.

Tình trạng cha mẹ tự ý ngưng cho trẻ uống kháng sinh sau vài ngày thấy triệu chứng thuyên giảm, cũng khá phổ biến. Điều này khiến bệnh không được điều trị dứt điểm, diễn biến nặng hơn và làm tăng nguy cơ vi khuẩn kháng thuốc.

