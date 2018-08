Chọn nước muối sinh lý phù hợp với trẻ sơ sinh

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy – Phó Trưởng khoa Miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Nhi Trung ương), dùng nước muối sinh lý vệ sinh tai, mũi, họng là một trong những cách để giúp trẻ loại bỏ vi khuẩn. Dưới đây là một số tiêu chí chuyên gia lưu ý để phụ huynh lựa chọn.

Lưu ý uy tín và xuất xứ rõ ràng

Thực tế, nhiều phụ huynh hoang mang khi đọc được những thông tin về hàng loạt cơ sở sản xuất nước muối không hợp vệ sinh được các cơ quan chức năng phát hiện.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của trẻ, mẹ nên dùng sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi các công ty lớn, uy tín, đã có thương hiệu trên thị trường. Hiện nay, nước muối sinh lý nhập khẩu từ châu Âu (Pháp, Anh...) đang nhận được sự tin dùng của các bậc phụ huynh nuôi con nhỏ.

Đảm bảo vô khuẩn và các tiêu chuẩn an toàn

Với trẻ nhỏ, da và các bộ phận còn non và yếu. Do đó, mẹ nên chọn loại nước muối sinh lý sử dụng nguồn nguyên liệu sạch từ nước biển, được các chuyên gia kiểm nghiệm, quy trình sản xuất, kiểm duyệt khắt khe, đạt tiêu chuẩn an toàn, không chứa chất bảo quản.

Mẹ cũng nên lưu ý chọn nước muối dạng ống với đầu được thiết kế nhỏ, vừa vặn cho trẻ sơ sinh, tù và mịn. Ảnh: Shutterstock.

Để nước muối sinh lý đạt tiêu chuẩn và an toàn, ngoài hàm lượng muối 0,9% (1 lít nước pha với 9 gam muối tinh khiết) tương đương với nồng độ muối trong huyết tương của con người thì sản phẩm còn phải được sản xuất theo công nghệ vô trùng. Việc sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện của Cục Quản lý Dược.

Nếu không được sản xuất trong điều kiện vô trùng, nước muối sinh lý có thể gây nhiễm trùng cho mũi, mắt, thậm chí có thể gây mù mắt.

Thiết kế phù hợp cho trẻ sơ sinh

Mẹ nên chọn mua những lọ nước muối sinh lý thiết kế chỉ cần vặn nắp, dễ dàng mở để thao tác nhanh chóng hơn. Đặc biệt, phụ huynh cũng nên lưu ý sản phẩm dạng ống với đầu được thiết kế nhỏ, vừa vặn cho trẻ sơ sinh, tù và mịn. Điều này sẽ có ích bởi không làm xây xước mũi, mắt bé.

Nước muối sinh lý dạng ống đơn liều được nhiều bậc phụ huynh lựa chọn nhờ ưu điểm đảm bảo vô khuẩn và tiết kiệm.

Loại dùng một lần, phù hợp cho trẻ và tiết kiệm

Với những chai nước muối to, dùng không hết, cha mẹ thường có thói quen giữ lại để lần sau sử dụng. Tuy nhiên, nước muối sinh lý để lâu dễ bị vi khuẩn xâm nhập và lây nhiễm chéo.

Vì vậy, để an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tiêu chí vô khuẩn, mẹ nên dùng ống nước muối nhỏ, dạng đơn liều để sử dụng vừa đủ cho bé trong một lần nhỏ. Với mỗi ống nhỏ, mẹ có thể an tâm nhỏ hay rửa mũi cho bé mà không lo bị sặc hay lực bóp quá mạnh khiến niêm mạc mũi bị tổn thương.

Ngọc Thi