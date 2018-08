Bốn cách bảo vệ mũi ngày hè cho trẻ

Thời tiết nắng nóng thất thường tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển. Trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu nên dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp. Mũi là cơ quan dễ bị nhiễm bệnh bởi trực tiếp tiếp xúc với bụi bẩn. Dưới đây là một số cách phụ huynh nên áp dụng để bảo vệ mũi cho bé.

Môi trường sống sạch sẽ

Viêm mũi có thể xuất hiện khi trẻ tiếp xúc với những thứ như bụi trần nhà, lông hay nước tiểu động vật, nấm mốc, các loại khăn trải giường... Vì thế, mẹ nên thường xuyên làm sạch môi trường sống.

Phụ huynh nên hạn chế để cho trẻ tiếp xúc với các loại vật nuôi. Bên cạnh đó, cha mẹ nên vệ sinh định kỳ chăn, ga, gối, đệm, thảm, rèm, vải bọc ghế, bọc đệm. Nhà ở cần thoáng mát, sạch sẽ tránh ẩm ướt để hạn chế nấm mốc phát triển.

Thời tiết nắng nóng thất thường tạo điều kiện cho các virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển, mũi là cơ quan dễ bị nhiễm bệnh bởi trực tiếp tiếp xúc với bụi bẩn. Ảnh: Shutterstock.

Nhiệt độ và độ ẩm phòng phù hợp

Việc sử dụng điều hòa cho trẻ khi thời tiết nóng là điều nên làm. Tuy nhiên, nếu để nhiệt độ thấp, chênh lệch so với thời tiết thực, lâu ngày có thể làm cho trẻ mắc các bệnh về hô hấp như viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng. Nhiệt độ phòng an toàn cho trẻ nhỏ thường từ 27 – 28 độ C.

Độ ẩm phòng cũng là chỉ số quan trọng cha mẹ cần chú ý, cao hoặc thấp đều tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ bám vào niêm mạc mũi và họng gây sổ mũi, ho... Các chuyên gia y tế khuyên, độ ẩm phòng phù hợp cho trẻ nhỏ là 40 - 60%.

Ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý

Ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc giúp cơ thể bé khỏe mạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, phòng chống các loại bệnh cảm, sổ mũi, ngạt mũi.

Mẹ cũng nên cho trẻ uống nhiều nước giúp làm loãng niêm dịch nên sự dẫn lưu của mũi xoang tốt hơn, tránh ứ đọng bụi bẩn, vi khuẩn. Trẻ từ 10 tuổi trở lên và người lớn nên uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Bé từ 6-12 tháng cần 100 ml nước trên kg cân nặng (bao gồm cả sữa). Trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn hoặc ăn sữa bột không cần uống nước.

Hàng ngày, phụ huynh nên rửa mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý, động tác nhẹ nhàng tránh làm tổn thương đến niêm mạc bé. Ảnh: Shutterstock.

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý

Hàng ngày, phụ huynh có thể dùng nước muối sinh lý nhỏ vài giọt vào mũi trẻ, sau đó dùng tăm bông nhúng nước muối lau khoang mũi của bé cho đến khi sạch hết dử. Mẹ chú ý động tác nên nhẹ nhàng vì mạnh tay sẽ làm tổn thương đến niêm mạc.

Các chuyên gia y tế khuyên, cha mẹ nên dùng nước muối đẳng trương, đơn liều, dung tích 5ml, có nắp vặn mở tiện lợi, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ngọc Thi