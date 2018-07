Phòng bệnh viêm họng cấp ở trẻ trong mùa nóng

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng bộ môn Nhi (Đại học Y Hà Nội) cho biết, viêm họng là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Thông thường viêm họng có 2 loại: cấp tính và mạn tính.

Viêm họng cấp tính là sưng nề niêm mạc họng một cách nhanh chóng. Triệu chứng của bệnh: trẻ sốt, kèm theo ho, nghẹt mũi, đau rát họng, bỏ ăn, bú ít. Thậm chí, một số trẻ bị đau nhức trong tai, chảy nước mũi nhầy, giọng khàn nhẹ và ho khan, môi khô, lưỡi bẩn. Viêm họng mạn tính chính là giai đoạn tiến triển của viêm họng câp tính khi không được điều trị kịp thời.

Đây không phải là bệnh nguy hiểm và dễ chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu người bệnh không được điều trị kịp thờ sẽ gây ra các biến chứng. Dưới đây là một số cách chuyên gia khuyên bố mẹ áp dụng để phòng tránh viêm họng cho bé.

Hạn chế ăn đồ lạnh

Họng là đường dẫn không khí vào phổi, dẫn thức ăn và nước uống qua thực quản. Vào mùa nắng nóng, nhiều trẻ có thói quen dùng đồ uống lạnh, ăn kem... Chuyên gia cho biết, việc ăn nhiều đồ ăn lạnh trong thời gian dài sẽ khiến nhiệt độ trong họng giảm thấp tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển, gây nên viêm họng.

Hạn chế ăn đồ lạnh, vệ sinh răng miệng hàng ngày, chế độ dinh dưỡng hợp lý, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng phù hợp sẽ giúp trẻ tránh viêm họng.

Nhiệt độ điều hòa phù hợp

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy cho rằng, dùng máy điều hòa vào những ngày quá nóng là cần thiết. Tuy nhiên, gia đình nên thiết kế chỗ lắp đặt điều hoà hoặc điều chỉnh chỗ ngủ để luồng không khí lạnh ở máy không phả trực tiếp vào người. Bên cạnh đó, nhiệt độ chỉ nên để ở mức khoảng 27độ C.

Thực tế, với mong muốn giúp trẻ không bị toát mồ hôi, nhiều cha mẹ có thói quen để quạt hướng trực tiếp vào người. Tuy nhiên, đây là cách hiểu sai bởi vào những ngày nắng nóng, độ ẩm không khí cao, gió quạt có thể khiến trẻ khô họng. Bác sĩ khuyên, phụ huynh nên dùng quạt với cường độ vừa phải, đồng thời dùng khăn lau mồ hôi thường xuyên cho trẻ.

Vệ sinh răng miệng hàng ngày

Mẹ cũng nên tập cho con thói quen súc miệng bằng nước muối loãng, đánh răng sau mỗi bữa ăn, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Hạn chế cho bé tiếp xúc với khói thuốc, khói than, long chó mèo… để tránh kích ứng hệ hô hấp non nớt.

Dinh dưỡng hợp lý

Theo chuyên gia, cha mẹ nên bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ để tăng sức đề kháng giúp phòng ngừa bệnh. Trẻ có dấu hiệu ho thì nên dùng siro chữa ho cho bé. Nếu vài ngày không đỡ, cha mẹ nên đưa con đến bác sĩ để nhận tư vấn.

Bác sĩ Thúy cho biết thêm, vào ngày nắng nóng,trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp kéo dài tăng. Đáng lo ngại là nhiều phụ huynh đã tự động cho trẻ dùng kháng sinh trước khi đến bệnh viện. Với bệnh hô hấp, gần 90% là do virus gây nên, còn lại do vi khuẩn. Vì vậy, việc dùng kháng sinh trong trường hợp này là vô ích, thậm chí làm tăng nguy cơ nhờn thuốc.

Ngọc Thi