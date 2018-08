Phòng tránh ho cho trẻ khi thời tiết giao mùa

Thời tiết chuyển mùa, 2 ngày nay, con gái chị Nguyễn Hiền (Đống Đa, Hà Nội) có dấu hiệu ho kèm theo sốt. Tới khi con có dấu hiệu khó thở, chị mới đưa tới bệnh viện. Sau khi chụp chiếu, thăm khám, các bác sĩ kết luận bé viêm tiểu phế quản, có dấu hiệu suy hô hấp cấp độ một. Nguyên nhân do lây nhiễm virus RSV từ người lớn, một loại virus gây bệnh đường hô hấp.

Bác sĩ cho hay, thời tiết thay đổi, nắng mưa thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus sinh sôi. Trẻ có hệ miễn dịch non nớt, cơ thể chưa kịp thích nghi, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp với nhiều triệu chứng, trong đó ho là phổ biến. Tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Dưới đây là một số mẹo cha mẹ nên áp dụng để phòng tránh ho cho bé.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

Môi trường ẩm thấp, kém vệ sinh là điều kiện tốt cho nấm mốc và các vi khuẩn, virus phát triển khiến trẻ có thể bị viêm mũi, xoang, họng, viêm phế quản... Vì vậy, cha mẹ nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ đạc, giường chiếu... để phòng bệnh cho bé.

Cha mẹ nên rèn cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi vệ sinh, chơi với động vật... Đối với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể trực tiếp rửa tay cho bé. Bên cạnh đó, những người trực tiếp chăm sóc, thường xuyên tiếp xúc với trẻ cũng cần có ý thức vệ sinh tay sạch sẽ bằng xà phòng.

Trẻ nên học thói quen rửa tay hàng ngày để bảo vệ sức khỏe.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý

Đây là cách tự nhiên, hiệu quả để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho trẻ, nhằm phòng tránh những bệnh lý về đường hô hấp. Nếu trẻ không được đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, khoa học, thiếu ngủ, thường xuyên mệt mỏi, hệ miễn dịch sẽ suy yếu, khó tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn, virus. Đồng thời, bé nên được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, lớn hơn cần được bổ sung đầy đủ các nhóm chất tinh bột, chất béo, đạm, vitamin, khoáng chất cần thiết.

Bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời là biện pháp hoàn thiện và nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ.

Hạn chế tiếp xúc với các mầm bệnh

Thời tiết giao mùa, người lớn, trẻ nhỏ đều dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Thậm chí, những người khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị bệnh nhưng vẫn có thể mang virus đang trong giai đoạn ủ bệnh. Vì vậy, mẹ nên hạn chế cho con tới những nơi đông người mùa dịch bệnh.

Giữ nhiệt độ phòng ổn định

Thời tiết thay đổi khiến nhiệt độ và độ ẩm cũng thay đổi đột ngột. Cha mẹ hạn chế cho trẻ ngồi điều hòa quá lạnh, nhiệt độ phòng nên để từ 26-27 độ C vào ban ngày, 27-28 độ C về đêm. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời không nên chênh lệnh quá 5 độ C.

Tiêm phòng

Tiêm chủng là biện pháp thiết lập hệ miễn dịch chủ động cho trẻ, giúp cơ thể tập dượt cách chống lại các bệnh nguy hiểm. Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ, nhất là mũi phòng bệnh thường gặp lúc giao mùa như: cúm, rubella, viêm phổi do phế cầu, sởi, ho gà...

Ngọc Thi