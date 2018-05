2 ngày lại dáng cấp tốc của mẹ hai con Việt kiều Canada

Mẹ Việt kiều tất bật giảm cân chơi Tết

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, phái đẹp lại tất bật làm đẹp và sắm sửa váy áo để đi chơi Tết. Bà mẹ 2 con Phương Anh (Việt kiều Canada) cũng bận rộn với công cuộc lấy lại vòng eo thon gọn những ngày cuối năm.

Mẹ 7x cho biết: “Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đón Tết, vậy mà trọng lượng cơ thể tôi vẫn xấp xỉ 68kg, bụng chảy xệ đầy vết rạn. Quần áo trong tủ không thể mặc vừa được cái nào. Tôi lo lắng không biết phải làm sao để nhanh lấy lại vóc dáng kịp chơi Tết".

Mọi năm đón Tết ở Canada, chị Phương Anh “bình chân như vại”, vô tư ăn uống, sau Tết mới tính đến chuyện luyện tập để đốt cháy mỡ thừa. Nhưng năm nay lại khác, chẳng mấy khi về Việt Nam ăn Tết, gặp lại người thân và bạn bè cũ, chị không muốn “mất mặt” bởi thân hình quá khổ, ngộn mỡ. Nhưng để giảm cả chục cân, chị ước tính phải mất 2-3 tháng chứ không thể thực hiện trong một, hai ngày.

“Tôi tính đến chuyện hút mỡ bụng và bắp tay nhưng chồng ngăn cản vì phương pháp này tuy triệt tiêu mỡ nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đến tính mạng nếu không được bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện", chị Phương Anh nói thêm.

Quá lo lắng với thân hình mất cân đối của mình, chị Phương Anh đã tìm đến chuyên gia dinh dưỡng để xin tư vấn với mong muốn kịp giảm cân để đón Tết

Nghe lời chồng, chị Phương Anh tìm đến bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thế Hiệp (Viện dinh dưỡng Quốc gia) để xin tư vấn. Sau khi thăm khám và hiểu được mong muốn giảm cân nhanh của chị, bác sĩ chỉ định chị sử dụng phương pháp giảm cân 2 buổi Contri Plus thế hệ mới của Mỹ có khả năng loại bỏ trúng đích tới 99% mỡ thừa mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe ngày cận Tết.

Hai ngày lại dáng cấp tốc của mẹ 7x

Nhờ công nghệ hủy mỡ tầng sâu Contri Plus, bà mẹ hai con đã loại bỏ được 7kg mỡ thừa, 12cm vòng bụng, đùi, bắp tay, cơ thể thon gọn và săn chắc như hồi con gái trong những ngày cận Tết Nguyên Đán 2017.

“Mỡ được hóa lỏng theo cơ thế tự nhiên nên tôi có thể cảm nhận rõ độ mềm mịn khi chạm nhẹ, không gây khó chịu hay ảnh tới công việc bận rộn ngày giáp Tết”. Cận cảnh quá trình “lột xác” của bà mẹ 2 con tại đây.

Ngay buổi đầu tiên trị liệu, bà mẹ hai con nhanh chóng đào thải được 2-3kg mỡ thừa và loại bỏ 3-5cm vòng eo, bắp tay cũng mảnh mai, săn gọn hơn. Có được kết quả này là nhờ tinh chất đặc trị chiết xuất từ đậu Nato Nhật Bản, tấn công mỡ thừa tầng sâu, hóa lỏng tế bào mỡ cứng đầu tập trung ở vùng bụng, đùi... thành những phân tử mỡ li ti.

Bà mẹ hai con tự tin diện váy bó sát đón năm mới sau khi giảm thành công 7kg với Contri Plus.

Bước sang buổi thứ 2 (cách buổi thứ nhất 4 ngày), đầu máy siêu âm hội tụ cường độ cao Hifu được sử dụng nhằm phá vỡ các tổ chức mỡ trắng, giúp bà mẹ 7x tiếp tục đào thải được 3-5kg mỡ thừa và thu gọn 5-7cm vòng eo.

Đặc biệt, sau khi mỡ thừa được loại bỏ, đầu máy Ultra Sound lập tức sắp xếp lại các tổ chức da và cơ, tái cấu trúc hệ thống collagen, giúp vùng da trị liệu săn chắc, mịn màng, bụng và đùi của chị Phương Anh không còn hiện tượng da sần vỏ cam hay nứt rạn.

Ngoài ra, Contri Plus còn kết hợp kỹ thuật massage, bấm huyệt Kawasato của Nhật Bản giúp đào thải độc tố và hàn khí tích tụ trong cơ thể phụ nữ sau sinh, đem lại cảm giác nhẹ nhõm, thư thái cho chị Phương Anh.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)