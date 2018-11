Á hậu chuyển giới ở miền Tây: 'Tôi may mắn được gia đình chấp nhận'

Chàng trai 3 lần phẫu thuật để trở thành cô gái

Khánh An tên thật là Nguyễn Duy Quang 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền sông nước Hậu Giang. Bất bình thường giới tính khiến tuổi thơ của Quang chịu nhiều áp lực từ gia đình lẫn người xung quanh. Từ nhỏ mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Quang khác hẳn với bạn nam đồng trang lứa. Quang thích chơi búp bê, chơi với con gái, mặc đầm váy.

Là con trai duy nhất trong nhà khi ấy, Quang khiến gia đình nhiều lần tuyệt vọng. Bố cậu vô cùng lo lắng và trăn trở, khuyên con nên chơi chung với con trai, tham gia hoạt động thể thao tăng độ nam tính. Để làm vui lòng ba mẹ, Quang cố gắng thể hiện vẻ ngoài mạnh mẽ qua dáng đi, cách ăn mặc. Tuổi dậy thì, chàng trai trẻ cảm mến bạn nam cùng khối nhưng không dám thổ lộ, vì sợ bị trêu ghẹo là bệnh hoạn.

Nét dịu dàng trong tà áo dài trắng của Á hậu chuyển giới 2015 Khánh An. Ảnh: C.K

Chôn giấu con người thật suốt nhiều năm, 15 tuổi Quang quyết định công khai giới tính thật. Cậu bắt đầu nuôi tóc dài, ăn mặc điệu đà hơn. Gương mặt khắc khổ của người bố lộ rõ nét tuyệt vọng. mẹ thẫn thờ. Chàng trai miền Tây nhớ rõ đêm ngồi trò chuyện cùng gia đình, cậu cầm chặt tay bố mẹ: "Con đã cố gắng làm thằng con trai bao năm qua nhưng tâm hồn con là con gái. Con muốn sống là chính mình, con muốn làm con gái đúng nghĩa". Lời nói của cậu con trai đã lay động bố mẹ. "Dù sống trong hình hài nào, con phải hứa với bố sống tốt, sống khỏe", ông bố dặn dò.

17 tuổi Quang đổi tên thành Khánh An, với mong muốn cuộc sống bình an. An bắt đầu độn ngực, tiêm hormone nữ để cơ thể mềm mại, uyển chuyển, giọng nói nữ tính hơn. Mỗi lần tiêm như cực hình, thuốc ngấm vào cơ thể khiến cô lâng lâng, mệt mỏi, buồn ngủ hay cáu gắt, nóng nảy. Thích nghi thuốc tốt, cơ thể cô ngày càng nữ tính, dịu dàng.

Khánh An có gương mặt xinh xắn và vóc dáng mảnh mai. Ảnh: C.K

Năm 2015, An tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới, đạt giải á hậu 2. Sau cuộc thi An quyết thay đổi diện mạo bằng cách phẫu thuật gương mặt và vòng ngực đầy đặn hơn. An bảo cơn đau phẫu thuật lần này chỉ bằng một phần nhỏ lần phẫu thuật bộ phận sinh dục ở Thái Lan vào năm 20 tuổi.

Vết thương lành hẳn, An tươi tắn trở về Việt Nam trong vòng tay ấm áp của gia đình. Cô gái bật khóc như đứa trẻ. "Tôi khóc vì còn sống để trở về và may mắn được gia đình chấp nhận giới tính thật. Kể từ nay tôi chính thức trở thành con gái trong gia đình".

Cô gái làm nghề trang điểm luôn ý thức đến sức khỏe bản thân. An nói không với rượu bia, các chất béo, đồ ngọt, nước có ga, thức ăn nhanh và khám định kỳ mỗi năm hai lần. Bữa ăn đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất; uống nước đủ. Cô có thói quen ngủ trước 11h và thức dậy sớm để tập thể dục tận hưởng không khí trong lành.

An chia sẻ: "Tôi ao ước có mái ấm hạnh phúc và xin con để nuôi dưỡng. Để có như ngày hôm nay, tôi may mắn được cả gia đình chấp nhận". Cô mong muốn mọi người có cái nhìn rộng mở, bao dung hơn để người chuyển giới hòa nhập với cộng đồng.

