Ám ảnh thừa cân có thể gây lãnh cảm ở nữ giới

Thừa cân làm suy giảm chất lượng tình dục ở nữ giới

Các nhà khoa học Mỹ cho biết, chất béo dư thừa ở bụng và các mô mỡ trong nội tạng có thể dẫn đến sự rối loạn chuyển hóa cơ thể, làm tăng triglyceride và cholesterol. Bên cạnh những triệu chứng bệnh lý như buồng trứng đa nang, tiểu đường, những khối mỡ thừa tích tụ còn khiến lượng testosterone bị thiếu hụt, kéo theo suy giảm ham muốn tình dục và khó đạt khoái cảm khi yêu ở nữ giới.

Mặt khác, sự tự ti về cơ thể kém hấp dẫn cũng ảnh hưởng đến tâm lý khi yêu của phái đẹp. Ngoại hình sồ sề, vòng bụng to khiến việc thay đổi tư thế trở nên khó khăn, chị em khó đạt khoái cảm, mau xuống sức, dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Không đủ thời gian để kiên trì theo đuối các bài tập cũng như chế độ ăn kiêng, nhiều phụ nữ thừa cân chấp nhận sống chung với thân hình quá khổ và rơi vào tình trạng lãnh cảm vì không tìm được giải pháp.

Thân hình quá khổ là một trong những nguyên nhân gây lãnh cảm ở nữ giới.

Tạm biệt thân hình to béo giúp làm chủ "cuộc yêu"

Một trong những giải pháp phổ biến được Jim White - chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ khuyên dùng cho hầu hết các trường hợp thừa cân thể nặng và thể nhẹ là Contri Plus - công nghệ cho phép người điều trị có thể thu gọn tới 15cm sau 2 buổi.

Contri Plus cũng nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia dinh dưỡng, y tế và người thừa cân tại Việt Nam. Chị Thu Nga (35 tuổi) - trường hợp giảm thành công 15cm vòng eo nhờ Contri Plus cho biết: “Hôn nhân của vợ chồng tôi từng trải qua quãng thời gian bế tắc sau khi tôi phát phì vì sinh cậu con thứ 2. Tôi gần như bất lực trong suốt 3 năm qua cho đến khi bác sĩ dinh dưỡng chỉ định điều trị Contri Plus. Sau 2 buổi trị liệu và thực hiện sinh hoạt hàng ngày theo đúng theo phác đồ điều trị, tôi đã giảm được 15cm số đo vòng eo, cải thiện nhiều về sức khỏe khiến chồng tôi rất bất ngờ”.

Cận cảnh quá trình trị liệu giảm béo Contri Plus của chị Thu Nga.

Theo ông Jim White, công nghệ này kết hợp 2 tính năng hủy mỡ và định hình phom săn chắc trong cùng một công nghệ. Bằng việc sử dụng năng lượng xung lưỡng cực cường độ cao từ đầu máy HIFU tác động lên vùng điều trị, Contri Plus phá vỡ liên kết giữa các phân tử lipit, hóa lỏng các vùng tích mỡ - kể cả mỡ cứng đầu lâu năm thường gặp ở người béo phì.

Ưu điểm của công nghệ này nằm ở cơ chế quang âm trong thiết bị Ultra sound, không chỉ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đào thải mỡ mà còn tác động vào hệ thống collagen dưới da, thắt chặt liên kết tổ chức da và cơ, định hình phom săn chắc không chùng nhão.

Giải quyết mỡ thừa, lấy lại vóc dáng thanh mảnh có thể giúp phái đẹp tìm lại ham muốn và sự tự tin.

Contri Plus là giải pháp hỗ trợ những phụ nữ thừa cân lấy lại vóc dáng chuẩn để tự tin giữ lửa hôn nhân.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Lavender)