Ảnh hưởng của mái tóc đến phong độ phái mạnh

Đạo diễn, diễn viên Ben Affleck phong độ hơn hẳn khi có mái tóc dày, chắc khỏe.

Mái tóc thưa thớt, hói dần theo năm tháng khiến nhiều người nổi tiếng mất dần đi phong độ và phải tìm nhiều cách để khắc phục như cầu thủ Wayne Rooney, đạo diễn-diễn viên Ben Affleck, ca sĩ Enrique Iglesias, diễn viên Matthew McConaughey… Không chỉ riêng với người nổi tiếng, phần lớn cánh mày râu cũng rất quan tâm đến mái tóc của mình. Bởi mái tóc có vai trò quan trọng đối với hình ảnh phong độ, sự thu hút của người đàn ông.

Một khảo sát được thực hiện tại Anh để tìm lời đáp cho câu hỏi: “Liệu phụ nữ sẽ lựa chọn đàn ông có mái tóc dày, chắc khỏe hay đàn ông thưa tóc, hói đầu để hẹn hò khi tất cả các điều kiện còn lại đều giống nhau?” Các nhà nghiên cứu dùng hình ảnh của cùng một người đàn ông với trang phục và thông tin cá nhân như nhau, chỉ khác ở mái tóc. Một hình có mái tóc dày, chắc khỏe, hình còn lại thì tóc thưa, hói nhẹ. Sau hai tháng nghiên cứu, 83% phụ nữ đã chọn người đàn ông có mái tóc dày, chắc khỏe để hẹn hò. Đa số phụ nữ được khảo sát đều cho rằng ngoài sức khỏe, độ tuổi, nghề nghiệp thì họ quan tâm đến mái tóc của người đàn ông sẽ hẹn hò. Họ chọn người đàn ông có mái tóc dày, chắc khỏe vì với họ, người đó phong độ hơn.

Mái tóc chắc dày giúp tăng hình ảnh phong độ cho nam giới.

Một nghiên cứu khác do khoa Da liễu, Đại học Catholic, Seoul đã được thực hiện trên 250 người nhằm tìm hiểu nhận định về đàn ông rụng tóc, hói đầu. Kết quả cho thấy, đàn ông rụng tóc, hói đầu thường được cho là già hơn, ít hấp dẫn hơn đàn ông có mái tóc chắc dày.

Giải pháp cải thiện mái tóc cho nam giới

Có rất nhiều phương pháp khắc phục chứng rụng tóc, hói đầu ở nam giới. Tuy nhiên, nhiều phương pháp khá đắt đỏ, thời gian điều trị dài nhưng ít mang lại kết quả cụ thể. Dùng thuốc hoặc sản phẩm ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam được phái mạnh đánh giá cao hơn nhờ tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cụ thể. Để lựa chọn được phương pháp ngăn rụng tóc hiệu quả, trước hết nam giới cần biết cơ chế bên trong gây rụng tóc.

DHT dư thừa là thủ phạm chính gây rụng tóc ở nam giới.

Năm 2001, nghiên cứu của Bác sĩ George Cotsarelis, Đại học Pennsylvania (Mỹ) chỉ ra nguyên nhân gây nên 95% các trường hợp rụng tóc ở nam giới chính là Dihydrotestosterone (DHT). Đây là hormone nội sinh do testosterone biến đổi thành. Quá trình chuyển hóa này thường xuyên xảy ra trong cơ thể nam giới khiến lượng DHT trở nên dư thừa. Khi đó, DHT dư thừa sẽ bám vào nang tóc, gây bít nghẽn nang tóc và cản trở truyền dưỡng chất. Điều này sẽ khiến nang tóc không lấy được dưỡng chất và bị co lại, làm sợi tóc mỏng, yếu dần và rụng hàng loạt. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc kết hợp những chiết xuất từ dược thảo như Saw Palmetto (cây cọ lùn) và lá cây Nettles (cây tầm ma) sẽ giúp giảm lượng DHT dư thừa, đưa về mức cân bằng, nhờ đó giúp ngăn rụng tóc hiệu quả ở nam giới. Đồng thời bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho tóc như Vitamin B6, Biotin, kẽm… giúp tóc phát triển khỏe mạnh và mọc dày hơn,

Ngoài ra, cơ chế rụng tóc ở nam và nữ là khác nhau. Nếu nam giới rụng tóc do DHT dư thừa thì nữ giới lại rụng tóc do kênh dẫn truyền dưỡng chất (tên khoa học là kênh Potassium) bị suy yếu, khiến tóc thiếu chất và rụng. Hiểu được điều này sẽ giúp nam giới chọn đúng giải pháp chuyên biệt, giải quyết tận gốc tình trạng rụng tóc của mình.

Tìm hiểu thêm về giải pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nam, nữ và nhận tư vấn từ chuyên gia tại đây.

An Bùi