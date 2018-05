Bà mẹ hai con 'lột xác' sau sinh nhờ giảm nhanh 13kg

Thu gọn 12 cm, lấy lại vòng eo chuẩn

Hậu sinh 6 tháng, bà mẹ 2 con Phương Anh (Việt kiều Canada) không thể kiểm soát được cân nặng, để trọng lượng vượt ngưỡng 70kg. Vòng bụng ngộn mỡ, da bèo nhèo, chảy xệ, chùng nhão, nhiều vết rạn dọc ngang sậm màu mất thẩm mỹ khiến chị cảm thấy mất tự tin, mặc cảm.

Bà mẹ 7x cho biết, do tẩm bổ nhiều chất dinh dưỡng để đảm bảo nguồn sữa nuôi con nên cơ thể ngày càng phì ra. “Ai cũng bảo sau sinh cơ thể tự khắc về lại hình dáng ban đầu, tuy nhiên, tôi không thể mặc vừa bộ quần áo nào lúc trước. Cơ thể tôi trở nên nặng nề, ì ạch và mệt mỏi, chồng thì bóng gió chê tôi là 'mẹ sề' luộm nhuộm…”, chị Phương Anh nói thêm. Đây là động lực để chị hạ quyết tâm giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn trước kia. Bà mẹ bỉm sữa tìm đến một địa chỉ làm đẹp uy tín để xin lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng.

Với đặc thù cơ thể tích mỡ toàn thân lâu năm, đặc biệt là vùng bụng, đùi và bắp tay, bác sĩ chỉ định chị Phương Anh áp dụng Contri Plus - công thức giảm cân từ Mỹ được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Contri Plus là sự kết hợp của tinh chất hủy mỡ đậu Nato Nhật Bản cùng hệ thống máy siêu âm hóa lỏng mỡ an toàn, cho phép giảm 10kg chỉ sau 2 buổi trị liệu mà không gây mệt mỏi, chán ăn…

Chỉ sau 2 ngày trị liệu, chị Phương Anh đã giảm được tổng 13kg mỡ và lấy lại vòng eo 61cm, tự tin diện váy bó mà không sợ lộ ngấn mỡ. Xem chi tiết tại đây.

Buổi đầu tiên, sóng siêu âm cường độ cao 600 KHZ (tần số an toàn với cơ thể người) phát ra từ đầu máy HiFu tác động trực tiếp vào bụng, bắp tay, đùi chị Phương Anh, phá vỡ cấu trúc mô mỡ rồi hóa lỏng chúng. Tinh chất hủy mỡ đậu Nato được đưa vào vùng đã tác động, len lỏi vào sâu bên trong nhằm trung hòa và giải phóng mỡ ra khỏi cơ thể theo đường bài tiết tự nhiên.

“Trong lúc nằm máy, tôi cảm thấy vùng bụng ấm nóng, cảm giác mỡ dưới da đang tan ra. Sau buổi đầu tiên, dùng tay ấn vào vùng bụng thì mỡ mềm hơn chứ không cứng và chắc như trước. Tống khứ được 3kg mỡ thừa, tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, ăn ngủ tốt mà tinh thần cũng thoải mái hơn”.

Chuyên gia điều trị cho chị Phương Anh chia sẻ, trong khoảng thời gian từ buổi một đến buổi 2, các tinh chất giảm béo vẫn âm thầm hoạt động nhằm phá hủy các mô mỡ sâu cứng đầu và ngăn chặn chúng tích tụ trở lại. Nhờ vậy, trong suốt 4 ngày, 3-4kg mỡ chết bị hóa lỏng và đào thải từ từ, chị Phương Anh không cảm thấy mệt mỏi như khi nhịn ăn ép cân hay tập thể dục.

Sang buổi thứ 2, bên cạnh việc tiếp tục đào thải 3-5kg mỡ thừa, đầu máy Ultra Sound được sử dụng để sắp xếp lại các tổ chức da và cơ, tái cấu trúc hệ thống collagen cho vùng da sau giảm mỡ săn chắc. Sau khi kết thúc liệu trình ngày 2, phần bụng, bắp tay và đùi của chị Phương Anh không còn tình trạng da chùng, nhão hay chảy xệ mà trở nên săn chắc, sáng mịn hơn.

Bên cạnh đó, Contri Plus còn ứng dụng kỹ thuật massage, bấm huyệt của Nhật Bản, có tác dụng thải độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể phụ nữ sau sinh, giúp trí lực chị Phương Anh minh mẫn, sảng khoái và ngủ ngon giấc.

Contri Plus - giải pháp hiệu quả của người béo lâu năm

Contri Plus là công nghệ giảm cân mới được các nhà khoa học Mỹ cho ra mắt vào đầu năm 2016. Công nghệ tiên tiến này giúp hàng nghìn người mắc bệnh béo phì tại Mỹ tự tin trở lại với cuộc sống thường ngày. Ngay khi tới Việt Nam, Contri Plus thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách hàng từ doanh nhân, sao Việt đến dân văn phòng, chị em nội trợ...

Ca sĩ Thu Minh khoe thân hình gợi cảm, nóng bỏng sau 2 buổi giảm cân với Contri Plus.

Ngoài chị Phương Anh, nhiều khách hàng khác cũng không giấu nổi bất ngờ khi giảm thành công tới 12-15kg cân nặng chỉ sau 2 ngày với Contri Plus mà da không chùng nhão. Theo bác sĩ Lê Xuân Hiệp - chuyên gia dinh dưỡng với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm béo, bí quyết của phương pháp này là sự kết hợp tinh chất giảm béo tự nhiên cùng máy móc hiện đại, nhằm mang lại hiệu quả giảm cân cao trong thời gian ngắn và an toàn cho sức khỏe.

Không chỉ được chị em tin tưởng áp dụng, Contri Plus còn được lòng cánh mày râu, đặc biệt với những người sở hữu bụng bia nhưng không có thời gian luyện tập thường xuyên.

Khách hàng Anh Dũng đã giảm được 10kg mỡ thừa, tự tin với thân hình săn chắc và khỏe mạnh.

Nhờ khả năng "tống cổ" 12-15kg mỡ cứng đầu chỉ trong 2 buổi theo nguyên lý tự nhiên, khoa học Contri Plus là trở thành giải pháp hữu hiệu của những người béo toàn thân, béo cục bộ (bắp tay, đùi ếch, hông, lưng, bụng). Đăng ký nhận ưu đãi lên tới 20% tại đây.

