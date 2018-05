Bà mẹ U40 gây bất ngờ 'gương mặt không tuổi'

New Thermage 2016 còn là chiêu giữ gìn tuổi xuân và nhan sắc rạng rỡ của "nữ hoàng nhạc dance" Thu Minh. Với khả năng trẻ hóa hiệu quả, New Thermage 2016 được nhiều doanh nhân, chính khách và ngôi sao nổi tiếng ưa chuộng. Trong tháng 11, Viện thẩm mỹ Lavender ưu đãi 20% khi khách hàng sử dụng dịch vụ New Thermage 2016, đem tới cho phái đẹp cơ hội sở hữu gương mặt trẻ trung với chi phí tiết kiệm. Đăng ký tư vấn miễn phí và nhận ưu đãi tại đây.