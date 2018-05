Baby Face - công nghệ căng bóng da chuẩn Hàn

Sở hữu làn da sáng hồng, rạng rỡ là mong muốn của phái đẹp, tuy nhiên, dấu vết thời gian và yếu tố ngoại cảnh đôi lúc tác động không nhỏ đến làn da phụ nữ. Tuy nhiên, chị em không còn phải lo lắng vì liệu trình trẻ hóa da, trắng sáng Baby Face tại Thảo Tây có thể giúp khắc phục mọi khuyết điểm về da.

Dấu hiệu của tình trạng da lão hóa: da khô và mất nước; nếp nhăn xuất hiện nhiều; bắt đầu xuất hiện nám, tàn nhang ở dạng nhẹ.

Làn da căng mịn, hồng hào chuẩn sao Hàn là ước mơ của mọi phụ nữ.

Hiệu quả của Baby Face: liệu trình Baby Face có tác dụng truyền H.A và ADN gel làm da căng bóng, trắng sáng hồng hào, tình trạng nếp nhăn được giảm đáng kể, đồng thời còn hỗ trợ giảm nám và tàn nhang.

Thành phần liệu trình: Hyaluronic Acid (H.A) là một phần tất yếu trong cơ thể với nhiệm vụ giữ ẩm và tạo độ liên kết giữa các mô, giúp da săn chắc và căng bóng. 50% lượng H.A tìm thấy ở phần trung bì trên da. Ngoài ra, H.A còn có ưu điểm vượt trội là khả năng hấp thụ nước (gấp 1.000 lần so với trọng lượng cơ thể) giúp giữ nước trong da nhiều hơn.

Trong cơ thể có khoảng 15mg H.A được biến đổi và tái tạo hàng ngày nhưng quá trình tái tạo này bắt đầu giảm từ 20 tuổi và giảm mạnh nhất ở độ tuổi 40, sau đó cơ thể chỉ sản xuất được nửa lượng H.A cần thiết. ADN Gel có khả năng kích thích sản sinh ra nhiều bó sợi collagen, elastin giúp lấp đầy các nếp nhăn do quá trình lão hóa tạo ra. Bên cạnh đó, hoạt chất Glutathione và Vitamin C đóng vai trò như một chất làm trắng da an toàn từ bên trong, thúc đẩy quá trình sáng da tự nhiên, thải loại độc tố và giảm bớt sắc tố da.

Liệu trình trẻ hóa da Baby Face giúp da căng bóng trắng sáng (kết quả tùy thuộc vào cơ địa từng người).

Liệu trình Baby Face được chia làm 8 bước, gồm: tẩy trang và làm sạch bụi bẩn trên da giúp da thở; xông hơi và tẩy tế bào chết trên da; làm sạch bã nhờn - nơi chứa đầy vi khuẩn làm viêm nhiễm da; giai đoạn ủ tê bằng thuốc nhập khẩu; truyền vi điểm giúp đưa hoạt chất vào sâu bên trong da giúp da căng bóng, trắng sáng; điện di kết hợp ánh sáng xanh giúp tăng độ thẩm thấu của hoạt chất vào sâu bên trong da; đắp mặt nạ với “tinh chất ốc sên” giúp dưỡng trắng da, cuối cùng là “nén oxy” đẩy dưỡng chất vào sâu bên trong mô.

Chi phí trẻ hóa da bằng Baby Face tại Viện thẩm mỹ Thảo Tây có giá 60 triệu cho 6 lần truyền. Tuy nhiên, Thảo Tây đang thực hiện chương trình ưu đãi đến 30%, chỉ còn 42 triệu kèm nhiều quà tặng như: 6 lần laser carbon giá 24 triệu; sản phẩm chăm sóc tại nhà giúp làm căng bóng, trắng sáng da trị giá 2 triệu đồng.

Nếp nhăn được cải thiện rõ rệt sau liệu trình Baby Face.

Lý do bạn nên áp dụng Baby Face tại Thảo Tây: liệu trình được thực hiện trực tiếp bởi chuyên gia, bác sĩ và kỹ thuật viên da liễu; thiết bị truyền đạt tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn châu Âu; hoạt chất được sản xuất bởi thương hiệu uy tín được chứng nhận bởi GMP, EC, ISO tại Tây Ban Nha; cơ sở hạ tầng chuẩn hoàng gia. Bên cạnh đó, Thảo Tây còn cam kết không thu phí nếu liệu trình không hiệu quả.

