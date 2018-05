Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi tư vấn 7 lưu ý khi nâng ngực

Nâng ngực nội soi là phương pháp phẫu thuật giúp phái đẹp lấy lại vòng một căng tròn, tự nhiên với thao tác đặt túi độn qua đường nách, đường dưới nếp bầu vú hoặc đường quầng vú bằng kỹ thuật mổ nội soi. Trong nhiều trường hợp, chị em cần phải biết một số kinh nghiệm nâng ngực để mang lại hiệu quả cao. Bạn có thể tham khảo một số thông tin từ bác sĩ Hiệp Lợi đến từ Bệnh viện thẩm mỹ Hiệp Lợi.

Hotgirl Cindy Bích từng nâng ngực, sửa mũi và độn cằm tại Hiệp Lợi.

Phẫu thuật nâng ngực không đau

Quá trình nâng ngực đều do các bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp phẫu thuật theo phương pháp nâng ngực nội soi an toàn qua các đường chỉ, cần khoảng từ 40 đến 60 phút. Trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ sẽ gây mê vì thế sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn, không đau trong và sau khi thực hiện. Phẫu thuật áp dụng kỹ thuật mổ bằng laser nên không mất máu nhiều.

Lựa chọn phương pháp nâng ngực phù hợp

Độ an toàn của phẫu thuật không tùy thuộc vào đường nâng ngực hay các phương pháp hỗ trợ trong lúc bóc tách tạo khoang túi. Việc chọn các đường mổ chỉ là phương pháp hỗ trợ giúp việc bóc tách dễ dàng, thuận lợi cho cầm máu chứ không hỗ trợ việc ấn chiếc túi vào khoang vừa được tạo ra. Vì vậy, bạn có thể hiểu sự an toàn sẽ được đảm bảo bởi bộ phận gây mê hồi tỉnh, còn an toàn về mặt thẩm mỹ thì phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ.

Nâng ngực không ảnh hưởng đến việc mang thai và cho con bú

Nhiều khách hàng lo lắng sau khi phẫu thuật nâng ngực sẽ bị vỡ túi độn nếu va chạm mạnh hoặc không thể cho con bú, thậm chí ảnh hưởng đến chuyện chăn gối... tuy nhiên, đây chỉ là lo lắng vô cớ vì các túi gel do Mỹ sản sản xuất rất bền và có thể chịu được lực tác động mạnh. Đặc biệt, túi độn được đặt sau tuyến vú, vì thế, nếu được mổ đúng kỹ thuật sẽ không ảnh hưởng đến việc cho con bú.

Diễn viên Thảo Trang gợi cảm hơn sau khi nâng ngực.

Nâng ngực không ảnh hưởng đến sinh hoạt

Khách hàng sẽ nghỉ lại Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi khoảng hai đêm đầu tiên, có điều dưỡng chăm sóc miễn phí. Sau 3 ngày có thể làm việc văn phòng, sau một tuần đến 10 ngày, bạn có thể chạy xe gắn máy. Sau 3 tuần, khách hàng có thể khuân vác. Sau 6 tuần, chị em có thể đi bơi, chơi tennis. Sau 6 tháng thì có thể tập yoga. Đặc biệt, sau 8 đến 10 tuần, bạn mới có thể sinh hoạt vợ chồng.

Chọn lựa túi tròn và túi giọt nước

Kỹ thuật nâng ngực sử dụng hai loại túi này giống nhau. Tuy nhiên, nếu khách hàng có dáng ngực chảy xệ thì nên nâng túi tròn sẽ đẹp hơn, còn khách hàng thích dáng ngực tự nhiên có thể nâng túi giọt nước. Riêng với những bạn trẻ ưa chuộng sự gợi cảm thì nên chọn túi tròn.

Bác sĩ Hiệp Lợi chụp ảnh cùng khách hàng Việt kiều sau khi nâng ngực, nâng mông, đặt cằm, sửa mũi, treo chân mày, căng da mặt V-loc.

Thời gian duy trì của túi ngực

Trung bình một túi ngực sẽ được duy trì ở mức 10 đến 20 năm. Sau đó, túi ngực có thể bị bao xơ tuỳ theo cơ địa mỗi người. Lúc này, bệnh nhân cần được khám, đánh giá lại tình trạng sức khỏe, tình trạng của bao xơ, tình trạng thẩm mỹ của vú để xem có nên can thiệp tiếp hay không.

Chi phí cho từng phương pháp nâng ngực

Chi phí cho một ca nâng ngực với túi tròn là 60 triệu đồng, giảm giá còn 45 triệu đồng; túi ngực hình giọt nước có giá 70 triệu đồng, giảm còn 55 triệu đồng. Chi phí hai loại này chênh lệch là do hình dạng túi tròn khó làm hơn túi giọt nước nhưng về mặt chất lượng, chất liệu đều an toàn, đảm bảo như nhau, vì cùng của hãng Mentor (Mỹ).

