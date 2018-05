Bài tập để kiểm tra bạn có khỏe mạnh so với độ tuổi

Những cách kiểm tra sức khỏe đơn giản tại nhà / Trắc nghiệm bạn có mắc bệnh tim mạch

Cơ thể chúng ta thay đổi theo thời gian. Vậy làm cách nào để biết liệu bạn có khỏe mạnh so với độ tuổi của mình? Dưới đây là các phương thức kiểm tra dễ làm do trang Times of Indian đưa ra.

Độ tuổi 20: Bài tập bleep test

20 tuổi là thời điểm then chốt để xây dựng thói quen tập thể dục cùng khối lượng cơ bắp và mật độ xương, cũng là giai đoạn bạn khỏe mạnh nhất trong cả cuộc đời. Nhưng đừng chủ quan vì quá trình lão hóa sẽ bắt đầu ở tuổi 25 và mỗi năm bạn sẽ mất đi 1% khối lượng cơ bắp. Để kiểm tra sức khỏe trong giai đoạn này, hãy thực hiện bleep test, dạng bài tập chạy giữa hai điểm mốc càng nhanh càng tốt.

Cách thực hiện bleep test. Ảnh: rapgenius.com.

Cách thực hiện: Trước tiên bạn tải ứng dụng Bleep Fitness Test (có thể tìm thấy ngay trên mạng, hoàn toàn miễn phí) về máy điện thoại. Sau đó đặt 2 mốc cách nhau chính xác 20 m, bật ứng dụng và chạy nhanh hết sức có thể sao cho chạm tay vào mốc đối điện trước khi tiếng "bíp" của ứng dụng vang lên. Thực hiện cho đến khi bạn không thể chạm vào mốc trước khi nghe tiếng "bíp". Nếu bạn đạt đến cấp độ 10-11 (chạy được trong 10 phút 32 giây - 11 phút 36 giây), sức khỏe của bạn đang ổn định. Từ cấp độ 5 trở xuống (không chạy được quá 5 phút 14 giây) cho thấy tim mạch có vấn đề.

Lời khuyên: Trước 20 tuổi, các vấn đề về tim là rất hiếm trừ khi do bẩm sinh đã có. Tuy nhiên ngày càng có nhiều thanh niên trẻ mắc bệnh tim do lối sống và ăn uống không lành mạnh. Trẻ em bắt đầu tích tụ cholesterol khi lên 7 tuổi và nếu không điều chỉnh sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Bởi vậy hãy dành ra ít nhất 200 phút tập aerobic mỗi tuần để đốt cháy calo, kiểm soát huyết áp và đường huyết.

Độ tuổi 30: Chạy bộ

Đối với phái đẹp, 30 tuổi là thời kỳ sinh đẻ hoặc bắt đầu làm mẹ. Sự thay đổi hormone có thể mang đến những vấn đề sức khỏe. Tuy vậy cả đàn ông và phụ nữ năng động đều rất dễ gặp chấn thương về khớp trong giai đoạn này. Cách kiểm tra sức khỏe tốt nhất là chạy bộ.

Ảnh: cloudinary.com.

Cách thực hiện: Hãy thử chạy 1,6 km. Nếu không thể chạy ngay lập tức, bạn có thể bắt đầu bằng đi bộ nhanh rồi tăng tốc dần dần. Nếu cần đến hơn 10 phút đối với nam và 12 phút đối với nữ cho quãng đường này, nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong vòng 30 năm tiếp theo của bạn sẽ tăng 30%. Thành tích của một người khỏe mạnh là 8 phút với nam và 9 phút với nữ.

Lời khuyên: Giữ sức khỏe và thân hình chuẩn ở tuổi 30 đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn khi bạn 20. Hãy tìm một môn thể thao hoặc hoạt động bạn thích để tập luyện chăm chỉ. Biến thể dục thể thao thành thói quen, đôi khi chỉ đơn giản là đứng thay cho ngồi, leo thang bộ thay vì thang máy, để ý điều chỉnh tư thế.

Độ tuổi 40: Bước lên xuống bục

40 tuổi là giai đoạn của 3 vấn đề: Suy giảm nội tiết tố, giảm khối lượng cơ, trao đổi chất kém. Kết quả là chúng ta béo lên. Bạn hãy thử làm bài tập step test để đo sự dẻo dai, cân bằng, nhanh nhẹn và nhịp điệu cơ thể.

Cách thực hiện step test. Ảnh: dife.de.

Cách thực hiện: Bạn kiếm một bục kê cao hơn mặt đất khoảng 30 cm. Khởi động 10 phút bằng cách đi bộ tại chỗ, thả lỏng tay. Sau đó bật đồng hồ bấm giờ, bước lên xuống bục liên tục trong 3 phút. Nếu nhịp tim đạt 90-95 một phút hoặc ít hơn ở nam và 95-100 hoặc ít hơn ở nữ, bạn không cần lo lắng. Còn nếu khó thở và không thể hoàn thành 3 phút, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe.

Lời khuyên: Đây là thời kỳ khó khăn cho hầu hết mọi người. Hãy kiêng bia rượu và đồ uống có ga, đi bộ 15-30 phút 4 lần trong tuần. Một năm tập thể dục thường xuyên có thể giảm nguy cơ đau tim xuống 10%. Ngoài ra bạn đừng quên tận dụng mọi cơ hội trong ngày để vận động cơ thể.

