Bấm mí Hàn Quốc được phái đẹp Việt yêu thích

Đôi mắt một mí khiến gương mặt chị em trở nên mờ nhạt và kém thu hút, trong khi ấy, từ xưa đến nay, mắt hai mí to tròn, mí dày và đậm nét được xem là tiêu chuẩn của vẻ đẹp hiện đại, giúp khuôn mặt bạn gái trở nên sắc sảo, gợi cảm và nổi bật hơn. Do vậy, nhiều cô gái đã chọn bấm mí để có đôi mắt sâu, rạng rỡ hơn. Cũng vì lý do trên, cô nàng 8x Trịnh Thị Ngọc Lan (29 tuổi, Sài Gòn, chuyên viên HR) đã tìm đến dịch vụ bấm mí Hàn Quốc tại Thu Cúc để khắc phục nhược điểm đôi mắt một mí của mình.

Quyết định bấm mí tại Thu Cúc giúp Ngọc Lan sở hữu đôi mắt hai mí thu hút, “tạm biệt” đôi mắt một mí mệt mỏi, thiếu sức sống.

Nếp mí mới to rõ, tự nhiên, cân xứng với khuôn mặt khiến cô nàng 9x nổi bật trong mọi khoảnh khắc.

Không chỉ sở hữu đôi mắt đẹp, gương mặt Ngọc Lan cũng trở nên xinh tươi, trẻ trung hơn nhiều so với độ tuổi 29.

Vẫn là đôi mắt được trang điểm cẩn thận với đường eyeliner sắc nét nhưng giờ đây, phần mí mắt của Ngọc Lan đã rõ ràng hơn hẳn. Đôi mắt với phần mí dày giúp ánh nhìn trở nên sắc sảo, sang trọng và có điểm nhấn.

"Bấm mí xong, bạn bè, người thân ai cũng khen đôi mắt tôi có hồn hơn hẳn. Điều khiến tôi hài lòng nhất là nếp mí đều, tự nhiên và không lộ như mong muốn", Lan vui vẻ tiết lộ.

Đôi mắt long lanh tô điểm nhan sắc quyến rũ của cô nàng 8x.

Ngọc Lan cảm thấy tự tin khi sở hữu chiếc mũi cao tự nhiên cùng đôi mắt hai mí và cô nàng đặc biệt ưng ý với góc nghiêng - góc chụp được xem là dễ tố cáo nhược điểm của gương mặt.

Không còn tự ti về đôi mắt "kém duyên", Ngọc Lan thấy vui vẻ và yêu đời hơn. Bấm mí Hàn Quốc là tiểu phẫu tạo hình mí mắt tương đối đơn giản, nhanh chóng, nhẹ nhàng, không xâm lấn, không để lại sẹo nhưng có thể giúp chị em "hô biến nhan sắc". Tại Bệnh viện Thu Cúc, tiểu phẫu này được thực hiện theo quy trình chuẩn của Bộ Y tế bởi đội ngũ chuyên gia giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Nhờ vậy, sau bấm mí Hàn Quốc, bạn sẽ sở hữu đôi mắt hai mí đẹp tự nhiên mà vẫn an toàn với sức khỏe.