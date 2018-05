Bệnh viện Hàn Quốc tài trợ 6 suất thẩm mỹ đến 10 tỷ đồng

Với mong muốn giúp chị em tiếp cận các giải pháp làm đẹp mới, ngày 11/3, Tiến sĩ Shin Yong Won - Viện trưởng Jewelry và các chuyên gia đã tổ chức chuyên đề công nghệ phẫu thuật tiên tiến. Bên cạnh đó, ông còn tham dự buổi casting "Đại sứ thương hiệu Jewelry" mùa thứ 3 nhằm chọn ra 6 bạn trẻ may mắn nhận được suất tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí đến 10 tỷ đồng tại bệnh viện của ông.

Buổi casting khép lại với chiến thắng của 2 gương mặt là Hồng Xuân (Next Top Model) và Xuân Nghi (The Voice) cùng 4 thí sinh may mắn khác. Đây được xem là bước đầu cho việc Jewelry thăm dò thị trường Việt Nam nhằm tiến đến việc thành lập Bệnh viện thẩm mỹ Jewelry tại đây.

Viện trưởng, tiến sĩ Shin Yong Won.

Viện trưởng Shin Yong Won lấy học vị tiến sĩ thẩm mỹ tại Hàn Quốc vào năm 2009, hiện ông là Viện trưởng của Bệnh viện Jewelry kiêm Giáo sư khoa thẩm mỹ (Đại học Hàn Quốc) và Uỷ viên thường trực Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong phẫu thuật thẩm mỹ, ông từng phẫu thuật thành công hàng trăm nghìn ca phẫu thuật, giúp chị em "lột xác" ngoại hình để tự tin hơn trong cuộc sống.

Tiến sĩ Shin Yong Won và diễn viên Lee Sang Woo - hôn phu của người đẹp phim "Tình yêu trong sáng" - Kim So Yeon.

Tại Hàn Quốc, tiến sĩ Shin Yong Won thiên về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ chuyên sâu về gương mặt (Face Contour). Nhiều trường hợp tìm đến ông đã sở hữu ngoại hình ưa nhìn, thuận lợi rẽ ngang nghệ thuật.

Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ đang thay đổi mỗi ngày, đòi hỏi bác sĩ cũng thường xuyên cập nhật và nâng cao tay nghề để đem đến kết quả tốt nhất cho khách hàng. Theo thời gian, các bác sĩ đã đơn giản hoá các ca đại phẫu (sửa ngực, gọt xương hàm...) trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ mất vài ngày nghỉ dưỡng.

Tại Hàn Quốc, lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ có sự cạnh tranh mạnh và năng lực của bác sĩ là yếu tố quan trọng bên cạnh mức độ đầu tư cơ sở vật chất của bệnh viện.

Phẫu thuật thẩm mỹ xứ kim chi được phát triển theo hướng chuyên khoa sâu, mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về một lĩnh vực như: thẩm mỹ mắt, mũi… nhằm đem đến kết quả hoàn thiện cũng như sự hài lòng của người điều trị. Việc chuyên môn hóa giúp các bác sĩ xứ Hàn có trình độ và tay nghề cao.

Tiến sĩ Shin Yong Won bên cạnh Kyung Lee (Nine Muse).

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam vừa qua, Viện trưởng Shin Yong Won chia sẻ: “Giống như Hàn Quốc, người Việt rất yêu cái đẹp và họ thích nét đẹp chuẩn sao Hàn. Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ ở Việt Nam còn hạn chế. Nhận thấy điều này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ các đối tác tại Việt Nam để chuẩn bị xây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Jewelry tại Việt Nam trong 3 năm tới”.

