Bí quyết để giảm béo tuổi trung niên không còn gian nan

Bước vào độ tuổi trung niên, hầu hết phụ nữ đều phải đối mặt với tình trạng tăng cân mất kiểm soát, lượng mỡ thừa tích tụ cao tại nhiều vùng trên cơ thể. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn gây ra nhiều bệnh lý phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe phái đẹp.

Thêm vào đó, chị em ở độ tuổi này luôn “kêu trời” vì quá trình giảm béo của họ quá gian nan so với lứa tuổi khác. Chính vì thế, việc tìm ra nguyên nhân để từ đó lựa chọn giải pháp giảm béo cho phụ nữ trung niên là điều cần thiết.

Phụ nữ tuổi trung niên là một trong những đối tượng dễ bị lên cân, phá tướng và tích mỡ nhiều hơn so với nhiều độ tuổi khác.

Vì sao giảm béo ở tuổi trung niên luôn khó hơn các độ tuổi khác?

Khi ở độ tuổi từ 18 đến 30, việc giảm béo không mấy khó khăn. Chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống hay cường độ hoạt động, người trẻ có thể giảm béo ngay. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn do một vài yếu tố bất khả kháng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng cân mất kiểm soát ở tuổi trung niên là sự suy giảm nội tiết tố estrogen. Đây là loại nội tiết tố có tác dụng làm tăng khối cơ bắp, khi chúng suy giảm sẽ khiến các khối lượng cơ giảm, đồng thời cũng làm tăng khối lượng mỡ.

Nguyên nhân thứ hai là do khối lượng cơ giảm. Cơ thể bước vào quá trình lão hóa sẽ kéo theo các bộ phận khác trong cơ thể già hóa theo, đặc biệt là các khối cơ. Các mô cơ sẽ tự co rút lại và mất đi sự săn chắc một cách tự nhiên, vì thế nhu cầu tiêu hao năng lượng của tế bào cơ giảm đi đáng kể so với tuổi thanh xuân. Trong khi đó, thói quen ăn uống vẫn được duy trì như trước, thậm chí còn có thể hơn khiến phần năng lượng thừa không được tiêu hao và tích trữ lại dưới dạng mỡ.

Giảm béo ở độ tuổi trung niên luôn khó khăn và nhiều thử thách hơn các độ tuổi khác.

Ngoài ra, ở tuổi trung niên, phụ nữ thường có những bất ổn trong tâm lý, cảm xúc bởi thời điểm này cũng bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh. Điều này ảnh hưởng nhiều đến thói quen ăn uống, một số chị em có thói quen ăn vặt, ăn không giờ giấc hoặc ăn bữa tối muộn. Số khác lại thích các loại thức ăn chiên, xào, rán thay vì rau xanh và hoa quả. Đây cũng là nguyên nhân khiến họ dễ tăng cân mất kiểm soát và gặp khó khăn trong “công cuộc” giảm béo.

Giảm béo tuổi trung niên - An toàn đặt lên hàng đầu

So với tuổi 20, sức khỏe phụ nữ trung niên không còn sung sức, thậm chí còn có thể mắc một số bệnh lý như cao huyết áp, thoái hóa xương khớp, các bệnh về đường tiêu hóa…. Vì thế, để giảm béo, bạn nên lựa chọn những giải pháp bảo đảm an toàn, đặt ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu.

Những phương pháp giảm béo thông thường như ăn kiêng, tập luyện cường độ cao, uống thuốc giảm béo… không phải là lựa chọn thích hợp với chị em độ tuổi này. Nguyên nhân là do những giải pháp này dễ làm xáo trộn chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, khiến sức khỏe phụ nữ trung niên vốn trên đà xuống dốc lại càng tụt không phanh.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa phái đẹp có thể đổ lỗi cho việc không tìm được giải pháp thích hợp rồi bỏ mặc tình trạng béo phì của mình. Bởi lẽ, việc tăng cân, tích mỡ quá nhiều ở lứa tuổi này không chỉ lấy đi nét đẹp trẻ trung mà còn gây nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường… Vì vậy, việc tìm ra biện pháp giảm béo, giảm cân an toàn và triệt để là vấn đề cấp bách.

Cùng với sự phát triển của ngành thẩm mỹ, nhiều công nghệ giảm béo không phẫu thuật ra đời nhằm đáp ứng mong muốn giảm béo nhưng đảm bảo an toàn sức khỏe cho phụ nữ trung niên. Trong số đó phải kể đến công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật UltraShape 3D - phương pháp này nổi tiếng trên thế giới và đã được áp dụng thành công với hàng chục nghìn trường hợp.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh trải nghiệm công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật UltraShape 3D và đã giảm thành công hơn 10cm vòng eo. Hiện dịch vụ này được Dencos Luxury ưu đãi 30% chi phí.

Bác sĩ Hồng Loan (Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury) cho biết, sở dĩ UltraShape 3D được yêu chuộng bởi đây là giải pháp giảm mỡ có tính an toàn cao, đã được FDA chứng nhận. Công nghệ này hoàn toàn không phẫu thuật và chỉ tác động lên vùng điều trị bằng sóng siêu âm mà không gây tổn thương cho các mô lân cận.

"Quá trình thực hiện đơn giản, nhẹ nhàng, không đòi hỏi nghỉ dưỡng lâu dài hay kiêng khem gắt gao. Sau khi điều trị, vùng mỡ thừa có thể được loại bỏ đến 90%, làn da vùng giảm mỡ không gồ ghề, lồi lõm, ngược lại rất mịn màng, phẳng phiu. Ngoài ra, việc loại bỏ mỡ thừa khỏi cơ thể giúp phái đẹp tuổi trung niên tránh được những nguy cơ bệnh tật tiềm tàng do mỡ thừa như huyết áp cao, tim mạch, mất ngủ, tiểu đường…”, bác sĩ Loan nói thêm.

