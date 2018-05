Bí quyết giảm 10kg sau hai tuần của cô gái Hà Nội

Sau cú sốc tình cảm cùng chế độ ăn thả ga và không có thời gian tập luyện, Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi - nhân viên ngân hàng tại Hà Nội) phải đối mặt với thân hình phát tướng, ngấn mỡ và cân nặng lên tới 65kg. Bề ngoài "đồ sộ" khiến Hằng cảm thấy rất ngại ngùng mỗi khi gặp gỡ đối tác và tự ti trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, cô quyết tâm lên kế hoạch giảm béo.

Thân hình khá khổ khiến chị Hằng mất tự tin trong cuộc sống..

Khi được hỏi về bí quyết lấy lại vóc dáng nhanh chóng như hiện nay, cô gái Hà Nội chia sẻ: "Từ bé đến giờ, giảm cân là điều khiến tôi thấy khổ sở và nản chí nhất. Tôi đã mất rất nhiều tiền bạc, mồ hồi, nước mắt ở phòng gym, chăm chỉ tập luyện nhưng đâu vẫn vào đấy. Năm ngoái, tôi tìm hiểu thông tin và biết đến phương pháp giảm cân Contri - Lipo Plus. Lúc đấy hết cách nên tôi đi làm thử chứ không tin lắm, vì bác sĩ bảo hai tuần là giảm được 10kg rồi. Tôi không thể tin là hiệu quả thật, còn giảm mỡ về sau nữa".

Chuyên gia Tạ Thị Mai Phương - Giám đốc hệ thống Viện thẩm mỹ Nhật Hàn J-Korea cho biết: "Contri Lipo Plus được đánh giá là công nghệ giảm béo nhanh chóng, hiện đại. Đây là một trong những phương pháp giúp chị em loại bỏ đến 10kg mỡ thừa, thu gọn 10 - 15cm số đo cơ thể sau một lần thực hiện. Công nghệ giảm béo này có thể giúp mỗi người giảm mỡ an toàn chỉ sau liệu trình ngắn. Hiệu quả mang lại cao mà không can thiệp dao kéo, nhịn ăn, tác dụng giảm béo của tinh chất phân hủy mỡ lâu dài".

Contri- Lipo Plus giúp giảm cân nhanh chóng, an toàn.

Điểm đặc biệt của phương pháp giảm cân nhanh này là sử dụng máy xung nhiệt đa điểm, đẩy các tinh chất quý (bao gồm các dưỡng chất từ thiên nhiên như growth factor, insulin - like, multi vitamin và aminoaxit) tác động vào tận sâu từng mô mỡ "cứng đầu". Các tinh chất phân hủy mỡ sẽ phá hủy màng chắn toxin, hóa lỏng các mô mỡ, tự động đào thải mỡ thừa, các chất độc hại một cách tự nhiên thông qua hệ bài tiết. Đồng thời kết hợp các động tác massage từ Nhật Bản giúp loại bỏ độc tố, làn da săn chắc, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Chị Hằng chia sẻ thêm: "Tôi có thể thấy rõ váng mỡ thoát ra mỗi lần đi tiểu tiện. Sau khi xử lý xong lớp mỡ dày, tôi được đắp thêm một loại bùn đặc biệt có chiết xuất thảo dược quý từ Nhật Bản, giúp da không chùng nhão sau khi giảm cân nhanh, còn có khả năng hút hàn khí, độc tố tích tụ trong cơ thể, những hạt trắng nhỏ li ti thoát ra ngoài sau khi đắp bùn. Tôi không chỉ giảm cân nhanh, an toàn mà da dẻ cũng mịn và hồng hào".

Chị Hằng lấy lại vóc dáng thon gọn, sự tự tin sau khi giảm cân.

