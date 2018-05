Bí quyết trẻ đẹp của Phi Nhung, Thanh Mai và loạt sao Việt

Ngọc Anh là ca sĩ có sự thay đổi lớn về ngoại hình so với thời mới nổi. Cô nhiều lần vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên, người đẹp khẳng định sự thay đổi làn da và gương mặt là do tác động căng da, thon gọn gương mặt của công nghệ cao chứ không phải do dao kéo. Bí quyết trẻ đẹp của “Sơn ca đất mỏ” là bộ đôi công nghệ xóa nhăn, nâng cơ Thermage - Ultherapy.