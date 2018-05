Bí quyết trẻ lại 10 tuổi của phụ nữ hiện đại

Trước kia, khi phụ nữ ở độ tuổi “đã toan về già”, hầu như rất ít người có thể sở hữu làn da căng mịn, không tỳ vết. Còn ngày nay, những người đẹp dù đã tứ tuần, ngũ tuần… vẫn có làn da căng mịn, tươi trẻ như thời son sắc lại không quá khó tìm. Bởi lẽ, phụ nữ hiện đại đã biết yêu bản thân và chăm sóc cho nhan sắc nhiều hơn.

Hifu SonoQueen - bí quyết trẻ đẹp của phụ nữ hiện đại

Khi bước vào ngưỡng tuổi trung niên, gương mặt bạn thường bị nhão, chảy xệ, những nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều và sâu hơn, đó chính là hiện tượng lão hóa của làn da. Đây là quá trình tự nhiên diễn ra không ngừng, tuy nhiên, bạn vẫn có thể khắc phục và làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện làn da một cách tối ưu bằng công nghệ nâng cơ Hifu SonoQueen.

Bác sĩ Phạm Cao Kiêm đang điều trị liệu trình nâng cơ, xóa nhăn, trẻ hóa da cho khách hàng bằng Hifu SonoQueen.

Công nghệ Hifu SonoQueen không cần qua phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn giúp bạn giải quyết cùng lúc 3 vấn đề về lão hóa: nếp nhăn, da chùng nhão và xệ cơ, hiệu quả ngang với phẫu thuật thẩm mỹ.

Hifu SonoQueen sử dụng sóng siêu âm hội tụ phát ra cường độ cao với mức nhiệt 60-70 độ C sẽ xuyên sâu xuống da 4,5mm (đây là nơi tập trung nhiều collagen, elastin nhất) để phá hủy collagen già cỗi, kích thích tăng sinh chuỗi collagen, elastin mới, đồng thời làm co, bó các sợi cơ dưới da. Nhờ đó, cơ mặt được kéo lên, da mặt căng mịn, những nếp nhăn, rãnh nhăn được làm đầy, tình trạng sụp mí, xệ cơ, nọng cằm cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, sóng siêu âm của Hifu SonoQueen đi qua da nhưng lại không sinh nhiệt trên bề mặt, vì thế, trong suốt quá trình trị liệu bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng mà không bị đau rát. Chỉ sau một lần điều trị, làn da của bạn sẽ mịn màng, trẻ trung hơn đến 10 tuổi, hiệu quả kéo dài từ một đến 3 năm tiếp theo.

Ảnh trước và sau của khách hàng sử dụng Hifu SonoQueen.

Những ưu điểm của nâng cơ Hifu SonoQueen

Độ sâu điều trị tốt: Hifu SonoQueen tác động sâu đến tận 4,5mm - độ sâu này là nơi tập trung sản sinh nhiều nhất chuỗi collagen và elastin.

Căng da: công nghệ Hifu SonoQueen đạt hiệu quả tới 90%.

Nâng cơ: do sức nóng từ nhiệt độ 60-70 độ C, vùng cơ mặt chảy xệ co lại, nâng cơ mặt cao và thon gọn.

Trẻ hóa da tầng sâu: kích thích collagen, elastin tự nhiên trong da được tái sinh giúp làn da mịn màng, tươi mới.

Xóa nhăn: các nếp nhăn trên trán, vết chân chim khóe mắt, rãnh nhăn khóe miệng, rãnh mũi, má được xóa mờ.

Tạo mặt V-line thon gọn: nhờ hiệu quả căng da, nâng cơ mà gương mặt sắc nét, thon gọn hơn, hết nọng cằm, tạo mặt V-line sắc sảo.

Sóng siêu âm HiFu SonoQueen trẻ hóa tầng sâu hơn, tác động tới lớp cân cơ SMAS.

Chị Hồng Quyên, (42 tuổi, Đê La Thành, Hà Nội) - một khách hàng từng điều trị trẻ hóa tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Petunia cho biết, chị là người rất xem trọng hình thức nên chỉ cần vài nếp nhăn trên da đã cảm thấy khó chịu. "Dịch vụ trẻ hóa da bằng công nghệ nâng cơ Hifu SonoQueen thực sự đã chinh phục tôi. Ngay sau lần sử dụng đầu tiên, tôi thấy dường như mình trẻ lại 10 tuổi, làn da căng mịn, săn chắc, đến nỗi đi mua sắm cùng con gái mà ai cũng khen hai mẹ con trông như hai chị em vậy”, chị Quyên nói thêm.

