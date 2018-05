Cách đẩy lùi lão hóa, duy trì nét tươi trẻ cho làn da

Quá trình lão hóa da thường đến sớm với nhiều biểu hiện khác nhau như nếp nhăn, da sạm màu, khô... Nhiều chị em lo lắng đến mất ăn, mất ngủ khi lão hóa "gõ cửa và loay hoay tìm cách khắc phục.

Khi làn da già trước tuổi

Đẹp, tươi trẻ giúp chị em trở nên thu hút hơn. Tuy nhiên, một ngày nhìn vào gương, làn da rạng rỡ, đầy sức sống ngày nào bị thay bằng những vết nhăn nơi khóe mắt, da khô, tối màu nhiều người hốt hoảng. Bất an và tìm mọi cách để che giấu là điều chị em chọn. Tuy nhiên, dấu hiệu lão hóa lại in hằn trên gương mặt khiến công cuộc “ngụy trang” khó khăn hơn.

Quá trình lão hóa da có thể đã “ủ bệnh” từ rất sớm, ngay độ tuổi 20. Cho đến sau tuổi 30, da khô, sần sùi, sáng không đều màu, thiếu sức sống… có thể biểu hiện rõ nét trên gương mặt. Trước các tác động của cuộc sống hiện đại như tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại, stress, bệnh lý, dinh dưỡng không hợp lý… khiến tốc độ lão hóa da diễn ra nhanh hơn.

Các biểu hiện của lão hóa da có sự liên quan chặt chẽ đến sự gia tăng tổng hơp sắc tố melanin. Khi tế bào melanocyte tổng hợp ra quá nhiều hắc tố melanin ở lớp hạ bì sẽ khiến da nhanh chuyển màu, từ trắng sáng sang xỉn, tối màu, các đốm nâu và nám da.

Bình thường, da căng mọng do mạng lưới sợi collagen và elastin - các protein giữ cho da vững chắc. Tuy nhiên, quá trình lão hóa khiến mạng lưới này yếu đi, thay đổi cấu trúc. Lúc này, làn da phụ nữ mỏng dần, chùng xuống, mất đi độ căng và đàn hồi, xuất hiện các nếp nhăn, vết sạm hay các mảng không đều màu.

Thêm vào đó, sự tác động của các yếu tố ngoại sinh có thể làm gia tăng các gốc tự do có hại tấn công da khiến các tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn hoạt động kém, da mất nước và thiếu độ ẩm, dẫn đến tình trạng thô ráp, sần sùi.

Làn da trắng sáng từ bên trong với giải pháp mới.

'Sức mạnh kép' giúp da căng sáng, mịn màng

Để ngăn lão hóa da sớm và duy trì nét tươi tươi trẻ, chị em cần có giải pháp can thiệp từ gốc rễ và trúng đích. Sau nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học tìm ra giải pháp mới. Glutathione là chất oxy hóa quan trọng giúp tế bào melanocytes tổng hợp tạo ra sắc tố melanin trắng, thay cho việc tạo thành sắc tố melanin đen, bảo vệ da trước tác hại của tia bức xa UV khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Từ đó, giúp da trắng sáng và đều màu.

Bên cạnh đó, Glutathione còn có thể loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ ty thể và màng tế bào, thanh lọc độc tố và kim loại nặng hấp thụ mỗi ngày, giúp da khỏe mạnh, loại bỏ các vùng thô ráp. Nhờ đó, làn da dần lấy lại vẻ mềm mịn, căng sáng.

Trước tác động nội và ngoại sinh, cơ thể không sản sinh đủ lượng Glutathione cần thiết. Do đó, cần có phương pháp bổ sung Glutathione. Tuy nhiên, bổ sung bằng cách nào để đem lại hiệu quả cho làn da là băn khoăn của nhiều chị em. Nhiều chuyên gia gợi ý phái đẹp sử dụng L-Glutathione dạng sủi - hấp thụ qua đường ruột, cho hiệu quả nhanh.

Viên uống dạng sủi Neuglow giúp da trắng hồng rạng rỡ.

Trên cơ sở kết hợp sức mạnh của L-Glutathione và vitamin C, viên uống dạng sủi Neuglow tạo hiệu ứng sinh lý giúp da trắng sáng, làm chậm quá trình lão hoá. Vitamin C giúp Glutathione có tác dụng lâu dài, tăng khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại. Giải pháp này còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, đem đến làn da mới sáng dần từ bên trong.

Ngoài ra, để duy trì làn da trắng sáng, mịn màng lâu dài, bạn cần uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế các chất ngọt, béo; tránh stress, thức khuya; bảo vệ làn da khi ra nắng…

