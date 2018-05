Hiện nay, phẫu thuật nâng ngực (còn gọi là đặt túi ngực) được nhiều phụ nữ lựa chọn vì có thể cải thiện kích thước vòng một, giúp họ tự tin hơn khi diện trang phục quyến rũ. Tuy nhiên, phương pháp làm đẹp này tồn tại một số điều khiến chị em lo ngại, trong đó có tình trạng ngực bị xơ cứng sau thẩm mỹ.

Nguyên nhân gây xơ cứng ngực

Theo bác sĩ Phan Thanh Hào tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu, ngực bị xơ cứng sau phẫu thuật nâng ngực là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi có vật lạ (túi ngực) đặt vào người, phản ứng này ít hay nhiều tùy thuộc cơ địa mỗi người và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, cơ thể cần thời gian để thích nghi và quen dần với túi ngực, do đó, chị em không nên quá lo lắng.

"Ngực bị xơ cứng cũng là hiện tượng thường gặp của nâng ngực đặt túi độn trên cơ (dưới tuyến vú), sử dụng túi ngực không phù hợp hoặc do tay nghề bác sĩ", chuyên gia Phan Thanh Hào nói thêm.

Sau ba tháng, nếu ngực vẫn cứng thì có khả năng ngực bạn bị bao xơ. Tình trạng co thắt bao xơ xảy ra khi các mô sẹo xơ bao xung quanh túi ngực dày đặc hơn và ép chặt lấy nó.

Ngực bị xơ cứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Các mức độ của co thắt bao xơ gồm: mức một - ngực vẫn mềm và bình thường; mức hai - ngực cứng nhưng hình dạng bình thường; mức ba - ngực cứng, túi ngực trở thành tròn như quả bóng; mức bốn - như mức ba kèm thêm xuất hiện đau đớn, ngực méo mó.

Thông thường có bốn cấp độ ngực xơ cứng sau phẫu thuật.

Cách xử lý ngực bị xơ cứng sau phẫu thuật thẩm mỹ

Theo bác sĩ Phan Thanh Hào, nếu chỉ ở mức một và hai, bạn không cần quá lo lắng bởi sau thời gian ngắn, ngực sẽ ổn định và bình thường trở lại. Còn ở mức co thắt bao xơ ba hoặc bốn, bạn có khả năng bạn phải bóc tách vỏ bao xơ hoặc thay thế túi ngực.

Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp ngực bị cứng do dị ứng túi ngực hoặc chăm sóc không đúng cách dẫn đến tình trạng co bao, gây cứng túi (sờ vào ngực cứng, không mềm mại, tự nhiên). Trong trường hợp bị co bao, chị em cần đến bác sĩ phẫu thuật bóc tách bao xơ và thay đổi túi ngực loại khác. Tỷ lệ thành công trên 90%, do đó, bạn cũng không nên quá lo lắng.

Muốn nâng ngực đẹp, bạn không nên nôn nóng vì cơ thể cần có thời gian để thích nghi và quen dần túi ngực. Đồng thời, nếu kết hợp các động tác xoa bóp, massage thích hợp có thể làm lưu thông máu đến hai bầu ngực, giúp vòng một mau chóng mềm mại.

Để khắc phục tình trạng bao xơ, bạn có thể áp dụng túi ngực siêu nhẹ B-lite của Đức cùng kỹ thuật đặt ngực dưới cơ của Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu. Giải pháp này giúp giảm tình trạng bao cứng sau nâng ngực, giúp vòng một mềm mại hơn.

Túi ngực siêu nhẹ B-lite.

Túi ngực B-lite sử dụng công nghệ hiện đại Microphere - chất liệu có khả năng tăng cường sự kết dính giữa các phân tử, giảm trọng lượng của túi lên đến 30%. Sản phẩm được FDA (Mỹ) chứng nhận.

Theo đó, các vi cầu rỗng Microphere có độ bền cao, khả năng kết dính tốt, chịu được điều kiện áp suất cao (có thể thoải mái khi đi máy bay, lặn dưới nước hay va chạm mạnh, không gây áp lực lên thành ngực và các mô). Giải pháp này hạn chế tình trạng ngực xơ cứng, không gây cảm giác nặng nề, không làm giãn cơ ngực và chảy xệ về sau.

