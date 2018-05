Chẩn bệnh qua mái tóc

Mái tóc tiết lộ về những gì đang xảy ra bên trong bạn, từ vấn đề thể chất đến tinh thần. Hãy tham khảo 6 điều do Prevention liệt kê dưới đây để hiểu hơn về mái tóc cùng sức khỏe bản thân.

Ảnh: MNN.

Stress nặng

Rụng 80-100 sợi tóc mỗi ngày là điều bình thường nhưng nếu nhiều hơn, bạn có thể đã bị stress nặng về thể chất và tinh thần do ốm đau, mang thai hoặc trầm cảm. Lưu ý, sự thay đổi này thường chỉ được phát hiện sau 3-6 tháng, dẫn đến khó xác định nguyên nhân.

Tuy vậy, bạn không cần quá lo lắng bởi nếu stress là thủ phạm, tóc sẽ mọc lại dù hơi mất thời gian. Ngoài ra, để mái tóc nhanh hồi phục, hãy ngủ 7,5-8 tiếng một đêm, vận động để giảm stress và xem xét sử dụng 5 mg biotin mỗi ngày.

Ăn quá nhiều đồ ăn nhanh

Nếu tóc mất độ bóng, xỉn màu, dễ gãy và mỏng đi, đã đến lúc bạn xem lại chế độ ăn uống của mình. Dinh dưỡng là yếu tố cực kỳ quan trọng để giữ cho mái tóc khỏe đẹp. Tốt nhất, hãy hạn chế đồ ăn nhanh và tăng cường hoa quả, rau củ nhiều màu sắc.

Thiếu chất béo

Cắt giảm chất béo với hy vọng sở hữu vóc dáng thon thả khiến mái tóc phản ứng bằng việc trở nên xỉn màu và yếu. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ vitamin D mà thiếu sẽ gây rụng tóc. Hãy tập trung vào các thực phẩm giàu omega 3 và chất béo không bão hòa đơn đồng thời bổ sung dầu cá, bơ, chocolate đen, dầu ô liu. Như vậy, bạn sẽ giảm được cân mà không lo hỏng tóc.

Quá nhiều testosterone

Nếu thấy tóc rụng nhiều ở đỉnh đầu, ria mép và lông tay mọc dày, hãy xem xét liệu vòng eo của bạn có đang phát phì hay không. Mỡ thừa vùng bụng trữ testosterone, từ đó kích thích các nang lông phát triển. Phái đẹp muốn cải thiện tình trạng này cần ăn ít đường đi và năng tập thể dục nhằm giảm mỡ bụng.

Vấn đề răng miệng

Nghiên cứu đăng tải trên Journal of Clinical Investigation tiết lộ người có vấn đề về tóc (ví dụ như chân tóc quá yếu, dễ dàng nhổ khỏi da đầu) nhiều nguy cơ gặp bệnh răng miệng. Keratin, loại protein của tóc, đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành men răng. Keratin đột biến khiến tóc dễ rụng cũng sẽ làm răng xuất hiện nhiều vi khuẩn. Dù khó can thiệp do đây là rối loạn di truyền, bạn có thể cải thiện bằng cách vệ sinh răng miệng cẩn thận và đi khám định kỳ.

Thiếu nước

Nếu mái tóc mất độ bóng đi kèm với nóng người, đổ mồ hôi ban đêm, thiếu năng lượng, bạn đang bị thiếu nước. Hãy uống thêm nước cho cơ thể hoặc ăn những thực phẩm giàu nước rồi bạn sẽ thấy làn da, mái tóc, cơ bắp thay đổi rõ rệt.

Minh Nguyên